Конституционная поправка по прямым выборам мэра преодолела первый барьер

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Во вторник в Сейме Литвы конституционная поправка по прямым выборам мэров преодолела первый большой барьер.

В первом чтении за нее проголосовали 130 членов сейма, ни одни не голосовал против, не было и воздержавшихся.

Второе и окончательное голосование по принятию этой поправки может состояться не раньше, чем через три месяца. По Конституции, в обеих случаях ее должны поддержать не менее 94 членов сейма из 141.

Представители оппозиции в сейме во вторник отметили, что поддерживают идею прямых выборов мэров, однако критикуют саму формулировку, поскольку в ней не предусмотрены полномочия мэров, избираемых напрямую.

«В каком-то смысле мы будем голосовать с закрытыми глазами. Вероятно, выбора нет, идею прямых выборов мэра нужно поддерживать, но что скрывается за этой идеей, наверное, известно только одним правящим», — заявила представительница Партии труда Ева Качинскайте-Урбонене на заседании Сейма во вторник.

«Очень некачественный проект. К сожалению, у нас нет другого выхода, потому что через год пройдут местные выборы», — заявил социал-демократ Юлиус Сабатаускас.

Оппозиция Сейма стремилась определить статус мэра и в Конституции, но из-за разногласий было решено включить в основной закон страны только прямые выборы мэров.

Статус мэра будет закреплен в Законе о местном самоуправлении. Его должна подготовить специальная рабочая группа, сформированная в Сейме.

Прямые выборы мэров должны быть включены в Конституцию после решения Конституционного суда о том, что они невозможны без внесения изменений в основной закон страны.

Постановление, о котором было объявлено в апреле прошлого года, вступит в силу 3 мая 2023 года, по истечении срока полномочий ныне избранных мэров.

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