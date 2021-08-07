Конституционный совет Франции одобрил обязательную вакцинацию медработников

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Конституционный совет Франции принял с оговорками одобренные ранее парламентом новые меры правительства по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом говорится в опубликованном решении суда, сообщает ТАСС.

«Совет признает, что предусмотренные меры могут ограничивать индивидуальные свободы, однако они оправданы целями предусмотренной в конституции защиты здоровья», — отмечается в документе.

Как поясняется, расширение действия санитарного пропуска утверждено, за исключением тех ситуаций, когда это может служить препятствием для доступа к медицинской помощи. Это решение будет действовать в новом формате с 9 августа.