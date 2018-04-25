Конституционный суд Литвы приступает к рассмотрению первой индивидуальной жалобы

Nuotrauka BFL/ Tomas Urbelionis

Конституционный суд (КС) Литвы во вторник приступает к рассмотрению первой индивидуальной конституционной жалобы.

Возможностью прямого обращения в КС воспользовалось лицо, приговорённое к четырём годам лишения свободы за преступления, связанные с незаконным хранением и контрабандой наркотиков.

Заявитель утверждает, что предусмотренный в Уголовном кодексе запрет на отложенное исполнение наказания в виде лишения свободы за крайне тяжкие преступления необоснованно ограничивает право суда индивидуализировать наказание, указал КС.

Возможность прямого обращения в КС вступила в силу в сентябре прошлого года.