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Конституционный суд Литвы приступает к рассмотрению первой индивидуальной жалобы

Nuotrauka BFL/ Tomas Urbelionis

Конституционный суд (КС) Литвы во вторник приступает к рассмотрению первой индивидуальной конституционной жалобы.

Возможностью прямого обращения в КС воспользовалось лицо, приговорённое к четырём годам лишения свободы за преступления, связанные с незаконным хранением и контрабандой наркотиков.

Заявитель утверждает, что предусмотренный в Уголовном кодексе запрет на отложенное исполнение наказания в виде лишения свободы за крайне тяжкие преступления необоснованно ограничивает право суда индивидуализировать наказание, указал КС.

Возможность прямого обращения в КС вступила в силу в сентябре прошлого года.

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У каждого человека есть право обратиться в КС по поводу принятых сеймом, правительством и президентом актов, если принятое на их основании решение нарушило конституционные права или свободы этого лица и это лицо исчерпало все средства правовой защиты.

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