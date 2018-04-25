Контрабанда в гараже

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В Вильнюсе в одном из гаражей нашли большую партию контрабандных сигарет, сообщает пресс-служба Службы охраны государственной границы. Сотрудники получили сообщение о возможном складировании нелегального груза.

В микрорайоне Фабийонишкес возле одного из гаражей сотрудники криминальной службы таможни задержали 60-летнего жителя Вильнюса, выгружавшего сигареты из автомобиля Toyota Corolla 2007 года выпуска.

Всего в машине и в гараже пограничники обнаружили 5481 пачку сигарет разного типа с пометками белорусского акцизного налога или без марок. Из них 491 были упаковкой нагревательных табачных изделий Iqos.

В Вильнюсской пограничной Службе охраны государственной границы начато досудебное расследование по факту незаконной реализации подакцизных товаров. Мужчине грозит штраф или тюремное заключение на срок до четырех лет.

Задержанного допросили, и было принято решение о его заключении под стражу.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ