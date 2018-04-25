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В поисках лучших возможностей

Мурманская область расположена на северо-западе европейской части России и является одним из стратегических районов страны в составе Северо-Западного федерального округа. На юго-западе область граничит с Республикой Карелия, а на западе и северо-западе – с Финляндией и Норвегией.

Мурманская область – один из немногих регионов, в которых Россия имеет общую границу с Европейским союзом и странами НАТО. В регионе базируется Северный военно-морской флот, обеспечивающий обороноспособность страны на северных рубежах.

Мурманск – крупнейший незамерзающий порт России, расположенный за Полярным кругом. Он является базовым по обеспечению перевозок грузов в районы Крайнего Севера, Арктики и дальнего зарубежья. Эксплуатация уникальных по своим возможностям атомных ледоколов позволила обеспечить в Арктике круглогодичную навигацию.

Область занимает важное геополитическое положение по отношению к индустриально развитым регионам, с которыми она связана наземными, водными и воздушными магистралями.

Приграничное положение, значительные экспортные возможности и имеющиеся транспортные коммуникации создают хорошие условия для расширения сотрудничества с зарубежными странами. Мурманская область является активным членом международного Баренцева Евро-Арктического сотрудничества.

Площадь Мурманской области составляет 144,9 тысячи квадратных километров. Почти вся территория лежит севернее Полярного круга и располагается на Кольском полуострове. Только западный и юго-западный участки области выходят на материк. Также к территории области относится и множество островов Баренцева и Белого морей.

Регион располагает разнообразными природными ресурсами. В недрах Кольского полуострова открыто более 60 крупных месторождений различных видов минерального сырья. В настоящее время добывается более трех десятков полезных ископаемых, наибольшую ценность из которых имеют медно-никелевые, железные, апатито-нефелиновые руды и руды редких металлов. Область относится к числу наиболее энерговооруженных территорий России.

На территории региона расположены 3 морских порта, 2 аэропорта. В Мурманске базируется атомный ледокольный флот, позволивший сделать навигацию в западном секторе Арктики круглогодичной. В состав области входят 12 городских округов, 5 муниципальных районов, 23 поселения, из них 13 городских, 10 сельских. В области проживают 748,1 тысячи человек, из них  92,2 процента — в городах. Административный центр – город Мурманск с населением 292,5 тысячи человек. Наиболее крупные города: Апатиты (55,2 тысячи человек), Североморск (62,6 тысячи человек), Мончегорск (45,1 тысячи человек).

С 2010 года около 7 тысяч человек переехали в Мурманскую область по Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В среднем с 2014 года регион ежегодно принимает около 800 человек. В ближайшей перспективе Мурманская область планирует принимать в среднем по 500 человек ежегодно.

Если говорить о примерном портрете участника Госпрограммы, то он выглядит следующим образом: соотечественник в возрасте 28 лет, имеющий техническое образование, женат, двое детей. Мотив переселения – возвращение на свою историческую родину, чаще всего для обеспечения лучших возможностей развития для себя и своих детей.

Программа на протяжении всего периода ее реализации устойчиво привлекательна для молодежи. В основном в Заполярье переезжают граждане трудоспособного возраста, как правило, семьями, в каждой второй семье имеются несовершеннолетние дети.

В основном в Мурманскую область приезжают из стран бывших союзных республик. Граждане Украины лидируют в составе переселившихся, их доля составляет более 70 процентов. Значительно меньше переселяется соотечественников из Казахстана и Армении (по 5 процентов), из Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана (по 4 процента). Есть единичные случаи переселения из Израиля, Литвы и Грузии.

Довольно часто в регион переселяются соотечественники, которые каким-то образом ранее были связаны с Крайним Севером. Многие возвращаются к родственникам, некоторые приезжают к друзьям или знакомым, кто-то проходил здесь военную службу или ходил в море.

Регион привлекает переселенцев выгодным экономико-географическим и транспортным положением. Несмотря на то что это Крайний Север, доступно сообщение с обеими столицами — Москвой и Санкт-Петербургом как железнодорожным, так и авиационным транспортом. Область граничит с Норвегией и Финляндией и является территорией приграничного сотрудничества.

На пользу Мурманской области играют репутация толерантного региона, конкурентные зарплаты и развитая промышленность. В Мурманской области хороший уровень бесплатной медицины и образования, достаточно рабочих мест в силовых и воинских структурах. 

В области активно представлен горнолыжный спорт. Наиболее популярный горнолыжный курорт расположен неподалеку от Кировска. Также популярны сафари на снегоходах, скалолазные маршруты, экстремальные авторалли «Арктик — Трофи», водный туризм по рекам, озерам и Белому морю, экскурсии по Хибинскому горному массиву, охотничьи и рыболовные туры, что довольно интересно молодежи.

Зарплата в области несколько выше, чем в средней полосе, за счет полярных надбавок (до 80 процентов), которые зарабатываются в районах Крайнего Севера в течение 5 лет. Отпуск — 52 календарных дня. Летом красивая северная природа, чистые озера, рыбалка, много грибов и ягод.  Соотечественники отмечают, что люди на Севере добрые и отзывчивые.

На протяжении ряда лет в Мурманской области крайне востребованы рабочие профессии. На их долю приходится около 60 процентов вакансий в базе данных региональной службы занятости населения. Область испытывает дефицит квалифицированных кадров инженерно-технического профиля, строительных и общеотраслевых специальностей, жилищно-коммунального хозяйства (арматурщики, бетонщики, каменщики, монтажники, электромонтеры, слесари, сварщики различных специализаций, инженеры и техники), работников общепита (повара, пекари), судоремонтников (судокорпусники-ремонтники, слесари-судоремонтники). Востребованы также работники сферы здравоохранения и образования: врачи различной специализации, медицинские сестры, преподаватели-предметники и учителя начальных классов.

Принять участие в программе могут соотечественники, соответствующие требованиям программы. Основное требование — наличие профессионального образования в соответствии с утвержденным перечнем профессий и опыта работы. В программу также принимаются соотечественники из числа предпринимателей и студентов, обучающихся по перечню профессий. Данный перечень актуализируется не реже одного раза в год и размещается в открытом доступе на официальном сайте комитета.

Заполярный край, конечно же, отличается своим суровым и холодным климатом от других регионов России. Зима здесь начинается в октябре и заканчивается в мае, лето холодное и сырое. Для региона характерны частые ветра, высокая влажность, полярная ночь, которая длится с 2 декабря по 11 января, и полярный день – с 22 мая по 22 июля.

Несмотря на это, достаточно много молодежи переселяется в Мурманскую область, отмечая при этом разнообразие удивительных ландшафтов.

Контактные данные

Уполномоченный орган по реализации региональной программы переселения – комитет по труду и занятости населения Мурманской области.

Адрес: 183039, г. Мурманск, Мурманская область, ул. Книповича, д. 48.

Телефон: 8 (815-2) 23-49-15 (приемная), 23-53-56 (отдел миграции).

Официальный сайт: http://murman-zan.ru.

E-mail: uprzan@gov-murman.ru.

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