Методика раздора

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На минувшей неделе официально открылась первая атомная электростанция в Беларуси — Белорусская АЭС. За четыре дня до этого она стала подавать электричество в энергетическую систему.

Электростанция строилась по российскому проекту и на российской кредит с 2013 года. Выйти на полную мощность первый энергоблок должен в первом квартале 2021 года. Принявший участие в открытии станции президент Беларуси Александр Лукашенко назвал запуск «историческим событием», заявив, что страна стала «ядерной державой».

«Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам. Это счастье, подарок», – приводит слова А. Лукашенко информагентство «БелТА».

После того как энергоблок был включен в объединенную энергосистему Беларуси, литовский оператор Litgrid прекратил пропуск электроэнергии из соседней страны, снизив мощность для коммерческого потока до нуля мегаватт. Затем Государственный совет по регулированию энергетики Литвы отозвал все разрешения, выданные на импорт электроэнергии из Беларуси, сообщает BNS.

В конце августа глава латвийского правительства Кришьянис Кариньш заявил, что Рига прекратит торговлю электроэнергией с Минском в случае пуска БелАЭС, однако при этом Латвия может продолжать торговать электричеством с третьими странами, используя соединение между Латвией и Россией.

Государственный совет по регулированию энергетики Литвы проинформировал, что предприятиям, которые занимаются торговлей электричеством без разрешения, грозит штраф в размере до 10% доходов от такой деятельности.

После того, как операторы систем электропередачи Латвии и Эстонии сообщили, что с 5 ноября начнут торговать электроэнергией с Россией по новой, утвержденной странами трехсторонней методике, не утвердившая пока ее Литва заявила, что эта методика пока не действует, сообщает BNS. Это означает, что Латвия и Эстония не могут торговать электроэнергией через свои перемычки ЛЭП с Россией.

По данным Государственного совета по регулированию энергетики Литвы (ГСРЭЛ), с момента запуска БелАЭС в Островце должна действовать старая методика, утвержденная в 2018 году, согласно которой пропускная способность для торговли Балтийских стран с Россией и Беларусью, за исключением Калининградской области, составляет ноль мегаватт.

ГСРЭЛ информировал операторов Балтийских стран, Еврокомиссию и биржу электроэнергии Nord Pool о том, что новая трехсторонняя методика вступит в силу только после утверждения регуляторами всех трех стран.

«Важное завоевание, которое у нас сейчас есть в условиях отсутствия единой методики, — это то, что Латвия и Эстония, как и Литва, не осуществляют торговлю с Беларусью, а торгуют только с Россией, с которой еще и заметно сокращены объемы торговли», — сказала на минувшей неделе BNS советник министра энергетики Аурелия Верницкайте.

По ее словам, все же лучшим вариантом была бы единая методика, которая закрыла бы все пути торговли с Беларусью и позволила бы вместе с Латвией и Эстонией контролировать торговлю с Россией.

Председатель ГСРЭЛ Инга Жилене отметила BNS, что Литва стремится к достижению общего соглашения с Латвией и Эстонией, чтобы выработанная на БелАЭС электроэнергия не попадала на рынок Балтийских стран.

Она сообщила, что представители регуляторов Литвы, Латвии и Эстонии, операторов передающих систем и Еврокомиссии (ЕК) еще раз встретятся и обсудят предложения ГСРЭЛ, которые обеспечили бы и торговлю электроэнергией с Россией с учетом ее физического потока через соединения Латвии, Эстонии с Россией и блокировку электроэнергии из Беларуси.

Литва не будет допускать электроэнергию из Беларуси на свой рынок до 2025 года, заявил во время правительственного часа в Сейме министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

«Коммерческий поток электроэнергии из Беларуси был остановлен в течение 32 минут после пуска Островецкой АЭС. Таким обнуленным он останется до 2025 года, когда завершится синхронизация сетей стран Балтии с Европой», – сказал он.

По его словам, после того, как энергосистема Литвы будет синхронизирована с сетями континентальной Европы, «технических возможностей для торговли электроэнергией с Беларусью не останется».

Между тем, как сообщают литовские СМИ, от отдельных российских экспертов звучат угрозы вообще «отключить рубильник». Насколько реальны такие заявления, в передаче на Делфи ТВ прокомментировал член Сейма, бывший министр хозяйства Литвы Дайнюс Крейвис.

— Доля правды в этом есть, — сказал парламентарий. — Есть несколько нюансов. Калининградская область является самостоятельной, здесь построен ряд газовых электростанций. Их эксплуатация, несомненно, стоит дорого, потому что сжиженный газ транспортируется по морю, поэтому большой вопрос заключается в том, выгодно ли держать страну в таком режиме. С другой стороны, Калининградская область — это одно, а замыкание кольца Западной России и Беларуси — совсем другое. Кольцо еще не замкнуто. Мы не слышали, что это произойдет в этом году. Следовательно, отключение на сегодняшний день невозможно.

С другой стороны, наш сетевой оператор «Litgrid» к этому готовится, нами проведены испытания автономной работы на случай непредвиденной ситуации, если Россия поведет себя агрессивно. Но это маловероятно, поскольку это была бы агрессия против страны ЕС, а значит — против всего ЕС и НАТО. Но мы, как показали наши испытания автономной работы, к этому готовы. Конечно, в таком случае цена на электроэнергию подскочит очень высоко, и, возможно, электроснабжение части потребителей на короткое время придется прекратить.

Одну из гибридных атак Россия уже совершила полгода назад. Во время ремонта, когда было отключено соединение «NordBalt» со Швецией, был остановлен экспорт в Литву через белорусский разрез. Именно тогда молния ударила по нескольким электростанциям в Латвии и остановила большую часть генерирующих мощностей. Тогда же инцидент произошел и в Эстонии — основные генерирующие мощности остановились.

В тот раз нас спасла Польша, активировав огромные генерирующие мощности. Кроме того, были задействованы и наши резервные мощности. Мы очень высоко подняли нашу генерацию. Это показывает, что наша система готова справиться с такими ситуациями. Разумеется, решение Совета государственной обороны, в котором изложены меры по сохранению устойчивости Литвы к такому удару, тоже выполняется. Но риск существует.

Несколько слов о ценах. По расчетам ученых Каунасского технического университета, закрытие разреза с Беларусью и Россией приведет к росту цен на электроэнергию в странах Балтии на 1-2 процента, а не на 30 процентов. Это откровенная ложь и типичная российская пропаганда.

Тем временем

В Литве не выявлено повышения радиации

С полудня воскресенья Белорусская АЭС перестала производить электроэнергию, информировал BNS литовский оператор системы линий электропередачи Litgrid. В понедельник белорусское Министерство энергетики сообщило, на БелАЭС «возникла необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования», но причины этого не указываются.

Между тем белорусские СМИ сообщили, что накануне турбина первого энергоблока БелАЭС была остановлена вследствие выхода из строя трансформаторов напряжения на одном из агрегатов. В сообщении говорилось, что аналогичное происшествие было на Ленинградской АЭС и опасности не представляет, однако устранение последствий инцидента займет много времени, в течение которого электроэнергия вырабатываться не будет.

В Литве не было выявлено повышения радиационного фона, сообщил Центр радиационной безопасности. Станции мониторинга радиационного фона Литвы не фиксируют увеличения природного фона ионизирующего излучения.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ