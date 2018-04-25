Новые методы интернет-обмана

Фото pixabay.com

Мошенники пытаются обмануть жителей и рассылают им смс-сообщения со ссылками. Такие сообщения начали поступать от имени Государственной налоговой инспекции (ГНИ).

«ГНИ сообщает, что освобождает жителей от уплаты налогов за следующую деятельность, подробности здесь», – такие смс-сообщения получают жители, а в них — ссылка. Пресс-секретарь ГНИ Рута Асадаускайте сказала, что им о такой деятельности мошенников известно.

«ГНИ информирует, что были зафиксированы случаи рассылки жителям смс-сообщений от имени налоговой инспекции. В них жителей информируют об освобождении от уплаты налогов и дана ссылка на сайты, имитирующие сайты ГНИ. Это мошенничество. Обращаем внимание жителей на то, что ГНИ не рассылает жителям смс-сообщения с информацией о выплате помощи и не предлагает подключиться к сайтам. Официальный сайт Государственной налоговой инспекции — www.vmi.lt. Мы просим жителей проявлять бдительность и не переходить по ссылкам, которые присылают мошенники. Просим сообщать о мошенничестве по номеру 1882», – сказала она.

Кроме того, банки предупреждают об участившихся случаях мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за банковских служащих и пытаются обманом заставить людей войти в интернет-банк или предоставить данные платежных карт. Об этом сообщила пресс-служба SEB bankas.

«Мошенники начали применять новый метод обмана, который по-английски называется «спуфинг» (spoofing): с помощью технологий они меняют свой номер телефона, чтобы он выглядел так, будто они звонят с официального номера телефона банка. Мошенники, которые представляются сотрудниками банка и якобы звонят из банка, могут внушать доверие», – предупреждает директор Департамента профилактики банка SEB Аудрюс Шапола.

По его словам, большинство мошенников, которые подделывают и используют номер телефона банка, общаются на русском языке, потому что звонят из-за границы. А. Шапола отмечает, что, если им предложат говорить по-литовски, скорее всего, они прекратят разговор.

Аналогичную тактику мошенники использовали, имитируя название госоргана или банка в имени отправителя.

Представитель банка подчеркнул, что, независимо от того, кем представляется собеседник, пароли или данные платежной карты никому нельзя сообщать. Также следует обратить внимание на то, что сам банк не отправляет в сообщениях активные ссылки на интернет-банк или сокращенные ссылки (//bit.ly).

SEB Bank отмечает, что многие люди по-прежнему сомневаются, кому можно раскрывать данные доступа в интернет-банкинг. Результаты проверки интернет-безопасности банка SEB показывают, что среди трех вопросов, отвечая на которые, жители чаще всего ошибаются, есть вопрос о том, какое действующее в Литве учреждение может запросить персональный доступ к данным интернет-банка. Представители банка подчеркивают, что никто не может этого сделать. Если есть сомнения по поводу звонка или полученного сообщения, клиенты SEB bankas могут обратиться непосредственно в банк.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ