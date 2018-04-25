  • Началась подписка на 2021 год!
default image
В поисках лучших возможностей

Подробнее...
default image
Методика раздора

Подробнее...
default image
Новые методы интернет-обмана

Подробнее...
default image
Президент: Национальные меньшинства – богатство Литвы

Подробнее...
default image
Эпоха металлических гаражей уходит в прошлое

Подробнее...
default image
Грозит экономическая кома?

Подробнее...
default image
Что скрывается за больничной дверью?

Подробнее...
default image
Осенняя уборка города

Подробнее...
default image
С вином, перцем и не только

Подробнее...
default image
Карантин всеобщего масштаба

Подробнее...
default image
Упразднен льготный НДС

Подробнее...
default image
Контрабанда в гараже

Подробнее...
default image
Задержаны нелегалы

Подробнее...
default image
Изменения в порядке сбора отходов

Подробнее...
default image
Растут вклады населения

Подробнее...
default image
«Золотые сценические кресты» – лучшим театральным работам

Подробнее...
default image
Путь домой

Подробнее...
default image
«Американские горки» для литовской экономики

Подробнее...
default image
Сантаришкская клиника призвала на помощь студентов

Подробнее...
default image
В эпоху пандемии: жить стало дешевле?

Подробнее...
default image
Серебряный возраст возможностей?

Подробнее...
default image
Ерминингельд Готский

Подробнее...
default image
Подписано коалиционное соглашение

Подробнее...
default image
Рейн

Подробнее...
default image
Карантин в учебных заведениях: что важно знать?

Подробнее...
default image
Проведено 52% работ по прокладке GIPL, часть трубопровода заполнена газом

Подробнее...
default image
Евросоюз создаст новую систему блокировки террористического интернет-контента

Подробнее...
default image
В спикеры сейма выдвигается единственная кандидатура В. Чмилите-Нильсен

Подробнее...
default image
Г. Науседа призывает новый сейм уменьшить социальное отчуждение

Подробнее...
default image
Главой фракции консерваторов стал Г. Ландсбергис, главой "аграриев" - Р. Карбаускис

Подробнее...
default image
Работающих в Литве иностранцев за время пандемии стало меньше на одну пятую – Соцстрах

Подробнее...
default image
Япония пытается предотвратить демографический кризис

Подробнее...
default image
Евросоюз готов предоставить гуманитарную помощь Армении и Азербайджану

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы назначил ренту вдовы сигнатария К. Бразаускене

Подробнее...
default image
В Литве сокращаются смерти от самоубийств, среди пешеходов, но растет их число от рака

Подробнее...
default image
ВОЗ проверит качество вакцины Sputnik V

Подробнее...
default image
Литовцы оптимистично оценивают экономику страны и отчет ЕС по COVID – Евробарометр

Подробнее...
default image
Австралийская полиция спасает детей от насилия

Подробнее...
default image
В каких странах нет коронавируса

Подробнее...
default image
Официальный показатель безработицы в Литве приблизился к 15%

Подробнее...
TOP,Происшествия

Новые методы интернет-обмана

Фото pixabay.com

Мошенники пытаются обмануть жителей и рассылают им смс-сообщения со ссылками. Такие сообщения начали поступать от имени Государственной налоговой инспекции (ГНИ). 

«ГНИ сообщает, что освобождает жителей от уплаты налогов за следующую деятельность, подробности здесь», – такие смс-сообщения получают жители, а в них — ссылка. Пресс-секретарь ГНИ Рута Асадаускайте сказала, что им о такой деятельности мошенников известно. 

«ГНИ информирует, что были зафиксированы случаи рассылки жителям смс-сообщений от имени налоговой инспекции. В них жителей информируют об освобождении от уплаты налогов и дана ссылка на сайты, имитирующие сайты ГНИ. Это мошенничество. Обращаем внимание жителей на то, что ГНИ не рассылает жителям смс-сообщения с информацией о выплате помощи и не предлагает подключиться к сайтам. Официальный сайт Государственной налоговой инспекции — www.vmi.lt. Мы просим жителей проявлять бдительность и не переходить по ссылкам, которые присылают мошенники. Просим сообщать о мошенничестве по номеру 1882», – сказала она.

Кроме того, банки предупреждают об участившихся случаях мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за банковских служащих и пытаются обманом заставить людей войти в интернет-банк или предоставить данные платежных карт. Об этом сообщила пресс-служба SEB bankas.

«Мошенники начали применять новый метод обмана, который по-английски называется «спуфинг» (spoofing): с помощью технологий они меняют свой номер телефона, чтобы он выглядел так, будто они звонят с официального номера телефона банка. Мошенники, которые представляются сотрудниками банка и якобы звонят из банка, могут внушать доверие», – предупреждает директор Департамента профилактики банка SEB Аудрюс Шапола.

По его словам, большинство мошенников, которые подделывают и используют номер телефона банка, общаются на русском языке, потому что звонят из-за границы. А. Шапола отмечает, что, если им предложат говорить по-литовски, скорее всего, они прекратят разговор.

Аналогичную тактику мошенники использовали, имитируя название госоргана или банка в имени отправителя.

Представитель банка подчеркнул, что, независимо от того, кем представляется собеседник, пароли или данные платежной карты никому нельзя сообщать. Также следует обратить внимание на то, что сам банк не отправляет в сообщениях активные ссылки на интернет-банк или сокращенные ссылки (//bit.ly).

SEB Bank отмечает, что многие люди по-прежнему сомневаются, кому можно раскрывать данные доступа в интернет-банкинг. Результаты проверки интернет-безопасности банка SEB показывают, что среди трех вопросов, отвечая на которые, жители чаще всего ошибаются, есть вопрос о том, какое действующее в Литве учреждение может запросить персональный доступ к данным интернет-банка. Представители банка подчеркивают, что никто не может этого сделать. Если есть сомнения по поводу звонка или полученного сообщения, клиенты SEB bankas могут обратиться непосредственно в банк.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.