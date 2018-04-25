Растут вклады населения

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Жители Литвы в этом году немного накопили на черный день, отметил главный экономист Luminor Lietuva Жигимантас Маурицас, публикуя свой комментарий в социальной сети Facebook.

По словам экономиста, рост вкладов домохозяйств в Литве был самым быстрым во всей зоне евро и в третьем квартале 2020-го достиг уровня 15,3 процента.

Он также отметил, что общая сумма вкладов населения увеличилась за год с 14,2 миллиарда до 16,4 миллиарда евро (или от 5 до 5,8 тысячи евро на душу населения). Это примерно в четыре раза меньше, чем в среднем по странам еврозоны (23,6 тысячи), но уже больше, чем в Латвии (4,2 тысячи), аналогично Польше (5,8 тысячи) и меньше, чем в Эстонии (6,6 тысячи).

Рост вкладов происходит на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Ранее 47 процентов жителей Литвы, согласно опросу, проведенному Европарламентом, заявили, что пандемия повлияла на их личные доходы.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ