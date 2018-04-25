Путь домой

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Начальник миграционного главка МВД Валентина Казакова – о новых преференциях для соотечественников

В ближайшем будущем предполагается введение новых мер поддержки желающих вернуться в Россию. В частности, государство станет гарантированно выплачивать компенсации некоторым категориям переселенцев. Так, на выплаты из бюджета смогут рассчитывать многодетные семьи соотечественников, переселяющиеся на территории приоритетного заселения. Им компенсируют расходы по уплате госпошлины за нотариальные заверения переводов личных документов, необходимых для оформления правового статуса на территории России. Такие важные новации предполагает Концепция государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы. Этим документом совершенствуется уже реализуемая Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников из-за рубежа.

Еще одна грядущая новация – расходы на провоз личного имущества автомобильным транспортом (от места постоянного проживания за рубежом до места постановки на учет по месту пребывания в России) станут компенсировать всем участникам госпрограммы и членам их семей.

Кроме того, установлен пятилетний срок действия свидетельства участника госпрограммы (ранее 3 года), что позволит минимизировать риски, связанные с переездом соотечественников в Россию (увеличивается временной период для урегулирования их правового положения вплоть до приобретения российского гражданства).

В целях повышения эффективности условий добровольного переселения соотечественников расширен перечень членов семьи участника госпрограммы. Возможность переехать в Россию получили приемные родители участника госпрограммы и его супруги (супруга). Одновременно всем совершеннолетним членам семьи переселенца предоставлено право самостоятельно участвовать в госпрограмме. Кроме того, стало более доступным получение гражданства РФ – внесенными поправками из процедуры его приобретения исключено требование об отказе от имеющегося у соотечественников иного гражданства.

Также в июне 2020 года внесены изменения в федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ» в части увеличения для участников госпрограммы и членов их семей срока постановки на учет по месту пребывания до 30 дней со дня их въезда на территорию России.

Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников не имеет аналогов в российской истории. Она явилась новаторским шагом, продиктованным стремлением помочь желающим вернуться на историческую родину. В то же время госпрограмма содействует социально-экономическому развитию регионов, поскольку обеспечивает дополнительный приток трудоспособного населения, молодежи, квалифицированных специалистов.

Несмотря на то что госпрограмма действует уже более 13 лет, она продолжает оставаться востребованной соотечественниками. В настоящее время она успешно реализуется на территории уже 80 субъектов РФ. Исключение составляют Крым, Севастополь, Москва и Московская область, Санкт-Петербург. Этим субъектам РФ предоставлено исключительное право – приступать к разработке региональных программ переселения при наличии потребности их экономики в переселенцах.

Основным показателем, иллюстрирующим эффективность госпрограммы, является количество соотечественников, переселившихся в Россию. По состоянию на 1 августа 2020 года, для переселения на постоянное место жительства в Россию из-за рубежа такой программой воспользовались порядка 960 тысяч соотечественников. В 2019 году в Россию прибыли 108,5 тыс. соотечественников, за 8 месяцев 2020 года – около 40,5 тыс. человек. В этом году снижение показателей связано с введением ограничительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции (COVID-19).

Цель государственной программы, как видно из ее названия, – оказать содействие в переселении тем соотечественникам, которые осознанно приняли решение вернуться на родину, обеспечить им переезд с наименьшими материальными затратами, помочь в оформлении правового статуса на территории России и обеспечить работой. Основным преимуществом для таких соотечественников является возможность приобретения гражданства РФ в упрощенном порядке. При этом выдача разрешения на временное проживание осуществляется без учета установленной правительством России квоты. После получения разрешения на временное проживание участники госпрограммы и члены их семей вправе подать документы для приобретения гражданства РФ, минуя процедуру оформления вида на жительство. Таким образом, в течение всего 5 месяцев со дня прибытия они имеют возможность стать гражданами России.

Кроме того, они освобождены от уплаты государственной пошлины за регистрацию по месту жительства иностранных граждан и лиц без гражданства, вправе осуществлять трудовую деятельность без получения разрешения на работу или патента. С первого дня пребывания в России для них установлена 13-процентная ставка налога на доходы физических лиц.

Соотечественникам компенсируются расходы на переезд к будущему месту проживания (проезд и провоз имущества), на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации, консульского сбора, выплачиваются подъемные. С 1 июля 2020 года при расчете размера подъемных учитывается величина прожиточного минимума в субъекте РФ, выбранном соотечественниками для переселения. При этом объем данного пособия как для участника госпрограммы, так и для члена семьи стал одинаковым.

Инф. и фото ruvek.ru