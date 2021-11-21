Контрабандисты идут на таран

Фото pasienis.lt

Несмотря на сложную ситуацию на границе, по-прежнему фиксируются случаи контрабанды. Так, 10 ноября в Алитусском районе пограничники задержали партию контрабандных сигарет на сумму более миллиона евро — 320 тыс. пачек белорусских сигарет, сообщает Служба охраны госграницы. Задержаны два жителя Друскининкской сянюнии, причастные к этой контрабанде. Им грозит тюремное заключение на срок до восьми лет.

1 ноября в Варенском районе, у границы с Беларусью, контрабандист на Audi Q5 пытался скрыться от пограничников и врезался в служебный внедорожник, сообщает Служба охраны госграницы Литвы (VSAT).

Пограничники заметили подозрительный автомобиль Audi Q5 рядом с поселком Ашашнинкай Варенского района, который находится на границе с Беларусью. Сотрудники VSAT потребовали водителя Audi Q5 остановиться, однако он увеличил скорость и поехал в сторону села Кабеляй.

Пограничники заблокировали близлежащие дороги и вскоре заметили беглеца возле села Маргеняй. Он тоже заметил преследователей и, увеличив скорость, протаранил служебный Toyota Land Cruiser. Удар пришелся в переднюю правую часть машины. После этого водитель Audi Q5 снова попытался сбежать. Одному из пограничников пришлось сделать семь выстрелов в моторный отсек Audi Q5 из служебного пистолета.

Оказалось, что нарушитель — житель муниципалитета Друскининкай, а в его автомобиле обнаружили 35 коробок сигарет NZ Gold и NZ Black с белорусскими акцизными марками. Всего в Audi Q5 было загружено 17,5 тысячи пачек контрабандных сигарет.

Во время столкновения сотрудница Пагегяйской пограничной команды, которая находилась на пассажирском месте во внедорожнике, получила легкие травмы. Ей вызвали скорую помощь. Медики отвезли сотрудницу в центр первичной медико-санитарной помощи Варены, где у нее обнаружили небольшие ушибы.

В Варенской пограничной бригаде начато досудебное расследование о незаконном распоряжении акцизными товарами. Мужчине грозит штраф или тюремное заключение до восьми лет. Ему также придется возместить ущерб за столкновение со служебным автомобилем VSAT.

Выяснилось, что нарушитель ездил с чужими номерными знаками, выданными на другой автомобиль.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ