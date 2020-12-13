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Контроль за изоляцией

Nuotrauka pixabay.com

Мэр города Шяуляй Артурас Висоцкас обратился к министру здравоохранения с просьбой обеспечить возможность контролировать соблюдение требований самоизоляции иностранцами, работающими водителями на литовских предприятиях. 

«Больше всего проблем возникает с приезжими, работающими на транспортно-логистических предприятиях. Известно, что водители – граждане зарубежных стран, вернувшиеся из рейсов или приехавшие с целью трудоустроиться, зачастую не соблюдают требования изоляции, активно посещают места массового скопления людей, делают покупки в торговых центрах», –  утверждает мэр. 

По его словам, практика показала, что данные в анкетах для Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), которые заполняют такие лица, на 80% неточны: указаны недействующие номера телефонов, в качестве адресов самоизоляции –  адреса административных зданий предприятий.

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«Вопросы к предприятиям относительно уточнения данных о работающих на них водителях с иностранным гражданством отклоняются как не являющиеся юридически обязательными», – пишет мэр. 

Он просит обязать работодателей иностранцев отвечать на запросы контролирующих самоизоляцию учреждений относительно места пребывания их работников, их контактных данных. 

По словам А. Висоцкаса, предприятия также должны под расписку информировать иностранцев о действующих в Литве правилах изоляции и требовать указывать при заполнении анкеты номер телефона, по которому они будут доступны в период самоизоляции в Литве.

Согласно действующему порядку, для прибывающих в Литву иностранцев обязательна десятидневная самоизоляция со дня прибытия, если не делается лабораторный анализ на предмет установления COVID-19 или пока не будет получен отрицательный ответ на тест. 

Они также обязаны заполнить электронную анкету НЦОЗ по возвращении из любого зарубежного государства, независимо от того, включено ли оно в список пораженных COVID-19 стран.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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