Контроль за рекламой лекарств

Законодательство не регулирует организацию и контроль этой рекламы, и на практике нет единого мнения о том, может ли такая дистанционная реклама предоставляться.

Служба специальных расследований провела исследование рисков коррупции в Министерстве здравоохранения, Государственном агентстве по контролю за лекарственными средствами и семи медучреждениях, а также оценила их деятельность по продвижению лекарств.

Специалисты по предотвращению коррупции обнаружили, что Государственное агентство по контролю за лекарственными средствами не может обеспечить эффективный контроль над организацией и проведением рекламных акций для лекарственных препаратов, поскольку учреждения здравоохранения не накапливают и не распространяют информацию подобного характера.

Было установлено, что Государственное агентство по контролю за лекарственными средствами недостаточно активно, чтобы выявить несоответствия в практике учреждений здравоохранения в отношении организации рекламных мероприятий для лекарственных препаратов и инициировать необходимые изменения. В ССР также указали, что реклама медицинских средств и устройств также недостаточно подробно регулируется положениями Закона о рекламе. Однако были выявлены и положительные примеры передовой практики. Например, клиника Сантарос в Вильнюсе по собственной инициативе детализировала процедуру организации удаленных рекламных мероприятий для медицинских препаратов, а также назначила лиц, ответственных за организацию таких онлайн-встреч.

Также ССР выявила риски столкновения общественных и частных интересов. Члены комиссий (специалисты медицинских учреждений), созданных по инициативе Минздрава, являясь получателями выгоды фармацевтических компаний, не всегда берут самоотвод для принятия решений, когда комиссии принимают решения о фармацевтических компаниях, которые принесли им пользу.

Кроме того, члены комиссий, созданных Минздравом, не всегда раскрывают финансовые отношения своих организаций с фармацевтическими компаниями, а существующие механизмы внутреннего контроля недостаточно эффективны для своевременного выявления и предотвращения таких инцидентов.

Такие ситуации подвержены риску коррупции, так как могут отрицательно сказаться на объективности и прозрачности решений, принимаемых членами комиссии.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ