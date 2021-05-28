Пассажиропотоки растут

По новым данным, в мае автобусами и троллейбусами пассажиры пользуются на 50% реже, чем до карантина. В рабочие дни в часы пик и днем в выходные чаще курсируют автобусы 2, 12, 16, 19, 58, 61, 82, 88 маршрутов, чтобы не было напряженки из-за заторов на перекрестке ул. Лепкальне- ул. Жирню. Чаще будут курсировать и 6, 9, 12, 17, 20, 21 троллейбусы.

По просьбе пассажиров изменится и расписание автобусов 4G, 1, 2, 12, 25, 52, 57, 114 маршрутов и 13 троллейбуса. 4G чаще курсирует в часы пик, 52 чаще ходит в рабочее время, а 114 автобус — весь день. Дольше курсируют автобусы 25 маршрута — до Вайдотай, а 13 троллейбус будет ходить и на ул. Титнаго. Вечером реже будут курсировать автобусы 3G, 10, 24, 40, 69 и 76 маршрута.

План улучшит инфраструктуру города

В столице Литвы стартует пилотный проект – в районе Антакальнис открылись две мультимодальные площадки. Это специально оборудованные места, где можно оставить свои велосипеды, как обычные, так и электрические, самокаты и продолжать путь пешком или на общественном транспорте.

Таким образом жителей побуждают воспользоваться разными способами путешествия. На этих площадках можно зарядить батареи велосипедов и самокатов. «Это еще один шаг на пути к гармоничному движению по столице, и мы предлагаем удобные решения», — сказала директор компании Услуги сообщения Модеста Гусаровене. Площадки можно найти на ул. Шило, около остановки «Шило тилтас», и на ул. Т.Косцюшкос, рядом с кольцом на Оланду.

На площадках установлены современные двухэтажные крепления для велосипедов, специальные подставки для самокатов, есть зарядные устройства для зарядки самокатов и велосипедов. Всего оборудовано 48 мест для велосипедов и 4 для самокатов. Владельцы на такой стоянке должны пристегнуть велосипед своим замком. На площадках установлены видеокамеры, которые работают круглосуточно. Услуга хранения велосипедов на таких площадках бесплатная. Пользоваться ими могут жители не младше 14 лет, кроме того, они должны пользоваться «Картой вильнюсца» (Vilniečio kortelė). «Карту вильнюсца» нужно зарегистрировать на сайте компании Услуги сообщения: https://mano.vilniustransport.lt/lt (подключайтесь через электронные ворота власти e. valdžios vartai) и активировать услугу пользования мультимодальными площадками.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt