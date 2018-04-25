Коронавирус стремительно распространяется в шведских домах престарелых

Коронавирус COVID-19 вновь начал стремительно распространяться в шведских домах престарелых.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, по данным шведского радио, на минувшей неделе более 400 человек в шведских домах для престарелых дали положительный результат на тесты COVID-19. Таким образом число инфицированных в подобных заведениях увеличилось практически вдвое, по сравнению с данными за предыдущую неделю.

Весной текущего года, неспособность предотвращения распространения вируса в домах престарелых была описана правительством, а также Агентством общественного здравоохранения королевства как самый большой провал шведской стратегии коронавируса. По признанию государственных органов, широкое распространение вируса в заведениях по уходу за престарелыми людьми стало причиной значительного роста смертности от вируса в Швеции по сравнению с соседними странами. По этой причине, в связи с новым ростом числа инфицированных, муниципалитеты Стокгольма и Гетеборга были вынуждены вновь ввести запрет на посещение домов престарелых.