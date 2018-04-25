В связи с пандемией миссия МАГАТЭ в Литве проходит виртуально

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В понедельник эксперты Международного агентства по атомной энергетике (ТАГАТЭ) начали повторную оценочную миссию регулирования безопасности атомной энергетике в Литве. В связи с пандемией коронавируса миссия является виртуальной.

Эксперты оценят прогресс в реализации рекомендаций и предложений миссии, проводимой с 2016 года, сообщила Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ).

Литва демонтирует не работающую с 2010 года Игналинскую АЭС. Литва обязалась закрыть станцию при вступлении в Евросоюз, поскольку советские реакторы типа РБМК на Западе считаются небезопасными.