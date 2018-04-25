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Коронавирус в Литовском театре оперы и балета и Каунасской филармонии

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

У директора Литовского национального театра оперы и балета (ЛНТОБ) Йонаса Сакалаускаса установлен коронавирус, театр временно останавливает работу. Это подтвердил в пятницу BNS сам Й. Сакалаускас.

Он сказал, что первые симптомы болезни ощутил в среду, а в четверг обратился в частную клинику, чтобы сделать анализы. Директор театра говорит, что не знает, где мог заразиться коронавирусом, потому что в последнее время не ездил за рубеж, не общался с лицами, у которых был установлен коронавирус.

Й. Сакалаускас говорит, что избежал общения с коллективами театра, а на этой неделе общался более чем с десятью работниками театра, преимущественно — с руководством.

«Пока есть решения дезинфицировать театр, остановить работу, проверить предположительно контактировавших лиц и после получения ответов те, у кого этих рисков нет, смогут вернуться к работе», — сказал Й. Сакалаускас.

ЛНТОБ также информировал, что из-за угрозы коронавируса в театра остановлены и репетиции, пока не ясно, смогут ли состояться запланированные на этот месяц премьеры.

После этого было решено не только дезинфицировать помещения театра, но и проверить всех его работников. В театре работает более 600 человек.

В субботу выяснилось, чти положительный результат теста на Covid-19 был и у заместителя главы театра Юргиты Скётите-Норвайшене.

Помимо прочего, на прошлой неделе ЛНТОБ объявил, что премьерные спектакли «Жизель» не состоятся 12, 13 и 14 августа, их планируется перенести на сентябрь. Конкретные даты выступления будут объявлены позже. По словам представителя театра, решение об отмене запланированной на конец августа премьеры оперы Гаэтано Доницетти «Анна Болейн» пока не принято.

Сегодня сообщили, что коронавирус установили и у пяти сотрудников Каунасской филармонии. В связи со вспышкой заболевания учреждению запрещено оказывать услуги до 17 августа, никаких мероприятий на этот период не планировалось, поэтому они не были отменены.

Информация ЛК по сообщению BNS

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