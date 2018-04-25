В выходные 2 человека оштрафованы за неношение маски

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В выходные дни полиция наказала двух человек, не надевавших обязательные защитные маски, информировал BNS Департамент полиции (ДП).

«На выходных у нас было два случая — в супермаркетах Вильнюса и Шяуляй», — сказала в понедельник главный специалист отдела коммуникации Департамента полиции Ревита Янавичюте.

По словам Р. Янавичюте, полиция не налагала штрафов на людей, ненадевавших маски, их размер будет определен после рассмотрения административных дел.

По ее словам, в минувшие выходные в стране были наказаны четыре человека за нарушение правил самоизоляции. Одно нарушение зафиксировано сотрудниками полиции и три — сотрудниками Государственной пограничной службы.

В целях сдерживания распространения коронавируса с 1 августа стало обязательным ношение масок в магазинах, местах обслуживания, аэропортах, общественном транспорте, местах отдыха и развлечений, государственных и муниципальных учреждениях, учреждениях и компаниях, предоставляющих услуги.

Ношение защитных масок в стране также было обязательным во время карантина, введенного этой весной из-за угрозы коронавируса.

Кодекс об административных правонарушениях гласит, что за несоблюдение обязательных указаний грозит штраф в размере от 500 до 1,5 тысяч евро, для юридических лиц — от 1,5 до 6 тысяч евро.

Если штраф уплачен в течение 15 календарных дней, применяется половина минимального размера штрафа.

Информация ЛК по сообщению BNS