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Коронавирус в Польше: 1085 человек заражены, 14 скончались

Фото pixabay.com

В Польше зарегистрировано 34 новых случая коронавируса. Количество инфицированных возросло до 1085. От коронавируса в Польше умерли 14 человек, сообщает Польское радио.

Заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска сказал, что предстоящие пасхальные праздники будут отличаться от предыдущих. По его словам, вероятно, придется отказаться от больших семейных встреч.

«Я думаю, что нам все-таки придется провести эти праздники в одиночестве. Очень досадно, но сложилась чрезвычайная ситуация. Очень многое зависит от того, будем ли мы выходить из дома в эти три дня. Иногда очень хочется поехать к родителям, которых мы не видели уже долгое время, потому что живем далеко. Однако велика вероятность того, что мы можем заразить своих родителей коронавирусом. Известно, что пожилые люди очень уязвимы для этой болезни», — отметил заместитель главы Минздрава.

Заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска напомнил, что правительство рекомендует полякам оставаться дома, но для сохранения психического здоровья иногда можно выйти на прогулку.

Правительство Польши до 11 апреля ввело дополнительные ограничения в связи с пандемией коронавируса. Нельзя выходить из дома, за исключением неотложных нужд, таких как работа, поход в аптеку, к врачу или в магазин. Не запрещены индивидуальные выгулы собак, прогулки для здоровья. Любые публичные собрания, то есть собрания более двух человек, запрещены. Ограничения на собрания более двух человек не распространяются на семьи.

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