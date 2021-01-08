Ковидные уловки

Фото facebook.com

Изобретательные граждане играют на нервах впечатлительных жителей, предлагая купить то «волшебную воду», то тест на коронавирус или даже вакцину.

На фоне ситуации с коронавирусом пользователям электронной почты стали приходить необычные электронные письма якобы от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В них содержится подробная инструкция с мерами по предупреждению COVID-19. Открывая ссылку, человек попадает на мошеннический сайт, где ему предлагают ввести личные данные, впоследствии попадающие к злоумышленникам.

К слову сказать, аферисты могут прикрываться не только именем ВОЗ, но также ООН, МВФ. Специалисты настоятельно рекомендуют не открывать подозрительные письма и тем более не переходить из них по ссылкам.

Фейковая вакцина

С началом вакцинации в социальных сетях и мессенджерах стали появляться предложения купить и применить вакцину, появились и схемы лечения. Специалисты предупреждают об опасности подобных сообщений.

В связи с началом вакцинации и в Литве появились фейковые сообщения о продаже вакцины.

Так, в минувшее воскресенье комиссариат полиции Биржайского района поделился новостью в своем аккаунте Facebook о том, что в социальном пространстве распространяется фейк о выставленных на продажу вакцинах от коронавируса. Сотрудники полиции призывают не попадаться в ловушки мошенников. «На одном из сайтов было опубликовано ложное объявление о якобы имеющейся в продаже вакцине против Covid-19. Сразу скажем, что это объявление — ФЕЙК. Причины его публикации могут быть разными, но основные две: попытка обмануть доверчивых людей или попытка посеять недоверие к деятельности государственных учреждений», — заявили официальные лица.

На фотографии в объявлении изображена вакцина Comirnaty, разработанная BioNTech и Pfizer, которую, кстати, необходимо хранить и транспортировать при температуре от -90 ° C до -60 ° C и использовать сразу после размораживания. Даже из самых лучших побуждений никто не отправит неиспорченную вакцину из Америки в Литву, потому что без специального оборудования невозможно обеспечить требования ее хранения. «Будьте осторожны, чтобы не попасться на удочку такой рекламы, сообщите об этом пожилым людям», — написали сотрудники.

Приобретение «вакцины» через мошеннические объявления в интернете может нанести не только материальный ущерб, но и навредить здоровью жертвы.

Волшебная вода от COVID-19

Лидер Партии труда, европарламентарий от Литвы Виктор Успаских предложил жителям купить воду, способную якобы укрепить иммунитет от COVID-19.

В своем посте в Facebook он утверждает, что его команда предлагает «структурировать» воду, которая поможет «получить иммунитет от коронавируса, облегчить симптомы и помочь пациентам быстрее выздороветь».

Политик утверждает, что его команда использует эту технологию в течение уже десяти лет, только для приготовления препаратов в бытовых целях, что позволяет выработать иммунитет от большинства вирусов и бактерий.

Государственная продовольственно-ветеринарная служба (VMVT) Литвы начала расследование рекламной кампании, которая, возможно, вводит в заблуждение потребителей. В ведомстве отметили, что компания, о которой идет речь, имеет право производить природную минеральную воду. Согласно требованиям законодательства ЕС, условия производства и приготовления природной минеральной воды строго регламентированы.

Врачи и специалисты общественного здравоохранения подчеркивают, что природная минеральная вода и другие продукты питания практически не обладают терапевтическими свойствами и не используются для профилактики и лечения коронавирусной инфекции.

«Вакцинация является основным и наиболее эффективным средством предотвращения заражения коронавирусом COVID-19», – отметили специалисты.

В Литве, как и в других странах ЕС, нельзя приписывать лечебные или профилактические свойства при рекламе пищевых продуктов.

«Любая информация, касающаяся питьевой воды, продуктов питания или пищевых добавок, о том, что употребление этих продуктов поможет предотвратить или вылечить COVID-19, запрещена, поэтому потребителям рекомендуется критически воспринимать различными способами распространяемую информацию, не соблазняться такой вводящей в заблуждение рекламой и не приобретать продукты для профилактики или лечения заболевания COVID-19», – отмечено в сообщении инспекции.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ