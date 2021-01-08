Столица Литвы – самый быстрорастущий город в Балтии

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Вильнюс продолжает расти и сохраняет в странах Балтии позиции одной из столиц с наиболее быстро увеличивающимся населением: в течение 2020 года место жительства в городе декларировали 10 тысяч новых граждан, сообщает пресс-служба Вильнюсского городского самоуправления. В последние несколько лет подряд место жительства в столице декларировали по 8 000 новых жителей.

По состоянию на 1 декабря прошлого года 585335 человек задекларировали свое место жительства в Вильнюсе.

«У этой тенденции есть вполне определенные причины, и мы ежегодно стараемся сделать их еще более вескими. Не сомневаюсь, что тенденция роста сохранится длительное время», – уверен мэр города Ремигиюс Шимашюс.

Пандемия и карантин еще ярче показали, почему так важно декларировать место жительства именно в Вильнюсе. Например, могут возникнуть трудности при обращении относительно услуг здравоохранения, а после введения ограничения передвижения между городами фактически проживающие и работающие в столице, но не декларировавшие этого лица оказываются в сложной ситуации. А ведь в настоящее время важно, чтобы необходимые услуги люди могли получить максимально быстро.

Количество заказываемых справок выросло в 10 раз

После предупреждения об ограничениях передвижения между самоуправлениями почти в 10 раз выросло число заказываемых справок о декларированном месте жительства: если прежде администрация Вильнюсского самоуправления получала около 40 заявлений в день, то в предпраздничные дни их количество возросло до 400. Предполагается, что часть заявлений может быть связана с поездками в другие города в праздничные дни, с поиском способа выехать из города, а потом вернуться назад.

От декларированного места жительства зависит значительная часть предоставляемых городом услуг, так что в будущем могут возникнуть серьезные затруднения. Вследствие изменения декларированного места жительства есть вероятность утратить место в очереди в детский сад, так как после повторного декларирования житель Вильнюса может оказаться в очереди дальше, чем был до сих пор. Другой пример – регистрация в школы. При смене декларированного места жительства можно лишиться критерия первенства, так как таковой применяется, если срок с момента декларирования места жительства на территории, относящейся к школе, составляет два года или более.

Также важно знать, что, если лицо получает социальные пособия, в случае его переселения в другое самоуправление их выплата самоуправлением прежнего проживания прекращается. Таким образом можно лишиться права на получение в Вильнюсе компенсации за отопление квартиры, социального пособия, бесплатного питания ребенку, пособия на детей, целевого пособия. В другом самоуправлении выплата упомянутых пособий начнется только с месяца, следующего за месяцем изменения места жительства.

Демографические показатели

Несмотря на сложный, отмеченный пандемией год, количество рождений и браков в столице изменилось незначительно: брак зарегистрировали 4787 пар, на свет появились 9778 детей. По сравнению с 2019 годом количество заключенных браков снизилось всего на 20%, а количество родившихся младенцев – на 12%.

Вильнюсское городское самоуправление предлагает декларировать место жительства дистанционно, воспользовавшись электронными услугами, предоставляемыми на веб-сайте www.vilnius.lt/deklaravimas.

Информация «ЛК», vilnius.lt