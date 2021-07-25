Креативные преступления

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В бревнах, автомобильных сиденьях и даже целых туннелях — чаще всего в таких тайниках таможенники находят контрабанду. В основном это сигареты. Несмотря на бдительность и современное техническое оснащение таможенников, поток нелегальной табачной продукции не иссякает. Причина в разнице цен на эту продукцию в России, Беларуси и странах ЕС, что дает возможность достаточно быстрого обогащения контрабандистам.

Сигареты среди упаковок стекла

Так, 4 июля около 11 часов утра гражданин Беларуси, прибывший на пост Шальчининкай на грузовике Man заявил таможенникам, что намерен перевезти 20 тонн неармированного стекла транзитом через Литву в Польшу. Однако после проверки официальные лица заподозрили, что стекло было всего лишь прикрытием для контрабанды сигарет.

Дополнительная детальная проверка показала, что пакеты из листового стекла действительно были оборудованы тайниками, очень похожими на те, которые устанавливали контрабандисты в древесине, когда в грузе вырезали пустые полости, чтобы скрыть пачки сигарет.

Работы по демонтажу стеклотары достаточно сложные, потребовалось затратить немало времени. Обнаружено более 125 тыс. пачек нелегальных сигарет, стоимость которых с уплатой обязательных налогов — 453 тыс. евро.

Досудебное расследование этой контрабанды было начато в Вильнюсском отделении Криминальной таможенной службы (КТС), возглавляемом Вильнюсской областной прокуратурой. Грузовик и его водитель были задержаны, а затем водитель был освобожден под подписку о невыезде, с изъятием документов и обязательной регистрацией в полиции.

Рекордная контрабанда

Рекордный груз контрабанды задержали пограничники на минувшей неделе. 12 июля литовские таможенники и пограничники задержали на пункте пропуска с Беларусью Райгардас контрабандную партию сигарет почти на 2 млн евро.

Как сообщила Криминальная служба таможни, контрабанда была обнаружена в грузовике Scania, за рулем которого находился гражданин Беларуси. Водитель декларировал, что везет транзитом через Литву в Польшу 20,5 тонны древесины.

При простукивании груза у должностных лиц вызвал подозрение глухой звук, характерный для пустых полостей. При детальной проверке обнаружились тайники, полные сигарет Minsk Capital MS.

По предварительным данным, в целом в грузовике могли провозить около 560 тыс. пачек сигарет, стоимость которых с обязательными к уплате налогами составляет 1,94 млн евро.

Водителя грузовика задержали на двое суток, позднее его отпустили, были назначены меры пресечения – изъятие документов, подписка о невыезде и денежный залог.

Но все это цветочки по сравнению с изобретением граждан Закарпатья. Они строят в европейские страны подземные туннели, оборудованные по последнему слову техники. Так, один из таких разоблачили словацкие спецслужбы. 700-метровый туннель просуществовал три года. За это время по нему в Словакию переправили только контрабандных сигарет на 150 млн евро, сообщают украинские СМИ.

Очевидно, для контрабандистов доходы от такого бизнеса на чаше весов перевешивают вполне реальную перспективу потерять дорогой товар и оказаться за решеткой.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ