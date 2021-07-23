Лето в столице

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В столицу возвращается проект Vasaros kinas («Летнее кино»). Организаторы отмечают, что киносеансы будут проходить только при хорошей погоде. Время и место их проведения будут объявлять за несколько дней до самого киносеанса. Информацию можно найти на странице kinopavasaris.lt.

23-25 июля Вильнюс наполнится звуками живой музыки – состоится музыкальный фестиваль «Вильнюс – открытый музыкальный зал». В необычных местах столицы будет оборудовано 7 сцен, где слушателям представят свое творчество самые популярные исполнители. Сцены будут сооружены в парках Сапегос и Озо, Ерузале, Каролинишкес, Лаздинай, Ново-Вильне, Жирмунай.

Информация «ЛК»