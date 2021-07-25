На месте бывшего завода – жилой квартал

Фото citify.eu

Одна из крупнейших строительных компаний Литвы — Panevėžio statybos trestas (PST) — построит в Вильнюсе квартал жилых домов в рамках проекта reVingis, сообщает BNS.

Компания сообщила, что с Galio Group подписала договор на сумму 16 млн. евро (с НДС), связанный со строительством квартала жилых домов по адресу ул. Гяляжине Вилко, 2. Работы должны быть начаты до конца этого года, а завершены – во второй половине 2023 года. Общая площадь проекта 15 000 кв. м.

В квартале River Space, который спроектировали компании Aketuri architektai и Viltekta, построят 4 дома, 146 квартир и 7 других помещений на первом этаже. Под кварталом оборудуют подземный этаж для парковки, хранения велосипедов, технических помещений. Проект reVingis развивают рядом с парком Вингис на берегу реки Нерис.

По проекту будут построены 4 квартала — 14 домов (650 квартир). На бывшей индустриальной территории будет создано современное жилое пространство с инфраструктурой для удобного перемещения и качественного досуга.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt