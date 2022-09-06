Крейвис: предложение ЕК по электрорынку «совершенно неприемлемо» для Литвы

Первоначальное предложение Еврокомиссии по регулированию рынка электроэнергии «совершенно неприемлемо» для Литвы, заявил министр энергетики Дайнюс Крейвис.
«Есть неофициальное мнение Комиссии, которое полезно сегодня для стран, где генерация электроэнергии дешевле. Модель, предложенная Комиссией для Литвы, сегодня совершенно неприемлема, потому что субсидии в этих странах, после изъятия (…) сверхприбыли от возобновляемой и другой энергии, через определенные механизмы будут распределяться среди потребителей этих стран», – заявил Крейвис во вторник на дискуссии в Экономическом комитете Сейма.
«Поскольку у нас нет генерации, нам нечего изымать, мы получим эту модель таковой, что у нас будут высокие цены, в остальной Европе цены будут намного ниже», — сказал министр.
По словам Крейвиса, Литва скорее согласится, например, на потолок цен на российский газ.
«Страны-члены, страна-председатель Чехия предлагают другие модели, такие как потолок цен на газ, потолок цен на российский газ и другие меры, более приемлемые для нас», — сказал министр.
Он сказал, что не ждет от Брюсселя быстрых решений по регулированию рынка электроэнергии и считает, что они могут быть приняты не министрами энергетики, а Советом Европы.
Советник президента Литвы Ярослав Неверович также заявил во вторник, что первоначальное предложение ЕК по регулированию рынка электроэнергии вызывает беспокойство. По его словам, ЕС должен найти решения по снижению цен на рынке, например, исключив газ из алгоритма ценообразования на электроэнергию.
Президент ЕК Урсула фон дер Лайен заявила на прошлой неделе в Словении, что институты Сообщества готовят срочное вмешательство и структурную реформу рынка электроэнергии.
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