Крейвис: предложение ЕК по электрорынку «совершенно неприемлемо» для Литвы

«Поскольку у нас нет генерации, нам нечего изымать, мы получим эту модель таковой, что у нас будут высокие цены, в остальной Европе цены будут намного ниже», — сказал министр.

По словам Крейвиса, Литва скорее согласится, например, на потолок цен на российский газ.

«Страны-члены, страна-председатель Чехия предлагают другие модели, такие как потолок цен на газ, потолок цен на российский газ и другие меры, более приемлемые для нас», — сказал министр.

Он сказал, что не ждет от Брюсселя быстрых решений по регулированию рынка электроэнергии и считает, что они могут быть приняты не министрами энергетики, а Советом Европы.

Советник президента Литвы Ярослав Неверович также заявил во вторник, что первоначальное предложение ЕК по регулированию рынка электроэнергии вызывает беспокойство. По его словам, ЕС должен найти решения по снижению цен на рынке, например, исключив газ из алгоритма ценообразования на электроэнергию.

Президент ЕК Урсула фон дер Лайен заявила на прошлой неделе в Словении, что институты Сообщества готовят срочное вмешательство и структурную реформу рынка электроэнергии.

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