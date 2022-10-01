Крейвис: Щвеция должна будет поделиться с Литвой сверхприбылями от торговли электричеством  

После того, как министры энергетики Европейского союза (ЕС) одобрили предложение о перераспределении так называемых сверхприбылей компаний, производящих дешевую электроэнергию, для Литвы будет применяться исключение, которое предусматривает, что страны, из которых Литва импортирует электроэнергию, должны будут поделиться с ней сверхприбылями, говорит министр энергетики Дайнюс Крейвис. По его словам, сумма, на которую может претендовать Литва, пока не известна.
«Общими усилиями нам удалось добиться того, что у нас есть отдельная статья, которая будет распространяться исключительно на Литву. В статье говорится, что если страна импортирует больше электроэнергии, чем производит, то в этом случае страна, из которой поступает эта электроэнергия, должна поделиться этой сверхприбылью», — сказал Крейвис в интервью LRT в пятницу.
«Какие суммы конкретно, наверное, сказать трудно, потому что не все еще подсчитали, какими будут эти сверхприбыли вообще», — сказал он.
По словам министра, подписание двусторонних соглашений о разделе сверхприбыли между странами-экспортерами и импортерами электроэнергии будет обязательным, а Еврокомиссия (ЕК) поможет их заключить.
«Договор должен быть заключен до 1 декабря. (…) Комиссия поможет заключить такие договоры», — сказал Крейвис.
Крейвис ранее говорил, что о разделе сверхприбылей следует сначала договариваться со Швецией, из которой Литва импортирует большую часть электроэнергии.
В пятницу министры ЕС в Брюсселе одобрили предложения, представленные ЕК в середине сентября, чтобы помочь снизить для потребителей выросшие цены на электроэнергию. Одно из них — перераспределять так называемые сверхприбыли компаний, производящих дешевую электроэнергию: ветровую, солнечную, вырабатываемую из отходов, атомную или гидроэнергию, — установив для них «потолок» цен в 180 евро за мегаватт-час.
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