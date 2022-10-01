Крейвис: Щвеция должна будет поделиться с Литвой сверхприбылями от торговли электричеством  

«Какие суммы конкретно, наверное, сказать трудно, потому что не все еще подсчитали, какими будут эти сверхприбыли вообще», — сказал он.

По словам министра, подписание двусторонних соглашений о разделе сверхприбыли между странами-экспортерами и импортерами электроэнергии будет обязательным, а Еврокомиссия (ЕК) поможет их заключить.

«Договор должен быть заключен до 1 декабря. (…) Комиссия поможет заключить такие договоры», — сказал Крейвис.

Крейвис ранее говорил, что о разделе сверхприбылей следует сначала договариваться со Швецией, из которой Литва импортирует большую часть электроэнергии.

В пятницу министры ЕС в Брюсселе одобрили предложения, представленные ЕК в середине сентября, чтобы помочь снизить для потребителей выросшие цены на электроэнергию. Одно из них — перераспределять так называемые сверхприбыли компаний, производящих дешевую электроэнергию: ветровую, солнечную, вырабатываемую из отходов, атомную или гидроэнергию, — установив для них «потолок» цен в 180 евро за мегаватт-час.

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