В ЕС проведут стресс-тесты критической инфраструктуры после утечек на СП

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон охарактеризовала инциденты с газопроводами Северный поток-1 и Северный поток-2 как предупреждение и анонсировала стресс-тест критической инфраструктуры в Европе. Об этом она сказала в эфире канала ZDF, пишет Spiegel.
«Мы (Еврокомиссия) сейчас свяжемся со всеми государствами-членами и проведем стресс-тесты по критической инфраструктуре. Насколько я могу судить, это очень умная атака, которую не могла осуществить обычная группа людей», — сказала еврокомиссар.
По ее словам, есть большой риск, что за этим стоит государство:
«Конечно, у нас есть подозрения. Но пока рано делать окончательные выводы».
Напомним, на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 в начале недели произошли утечки газа. Предполагают, что это могло случиться из-за подрыва трубопроводов.korrespondent.net