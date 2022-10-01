В ЕС проведут стресс-тесты критической инфраструктуры после утечек на СП

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Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон охарактеризовала инциденты с газопроводами Северный поток-1 и Северный поток-2 как предупреждение и анонсировала стресс-тест критической инфраструктуры в Европе. Об этом она сказала в эфире канала ZDF, пишет Spiegel.

«Мы (Еврокомиссия) сейчас свяжемся со всеми государствами-членами и проведем стресс-тесты по критической инфраструктуре. Насколько я могу судить, это очень умная атака, которую не могла осуществить обычная группа людей», — сказала еврокомиссар.