Крейвис: вторая ветряная электростанция на Балтике появится быстрее без госпомощи

«Теперь у нас сможет быть ветропарков всего четыре на планируемой территории», — сказал министр энергетики на заседании правительства. По его словам, будущий ветропарк в море позволит увеличить местное производство электроэнергии на 25%.

«Еще один аспект, поскольку организуется прямой конкурс — побеждает тот, кто больше заплатит, мы получим достаточно большие суммы, которые позволят нам в ближайшие годы частично компенсировать те платежи, которыми мы покрываем возросшие цены на энергоносители для нашего потребителей», — сказал Крейвис.

По его словам, ожидается, что дальнейшее развитие ветроэнергетического потенциала на Балтийском море будет происходить без государственной поддержки. На конкурсе победит участник, представивший наилучшее финансовое предложение и внесший плату за разработку в государственный бюджет. Стартовое предложение должно быть не менее 5 млн евро.

Застройщик второго парка, победившего в аукционе, в отличие от первого, также должен провести за собственный счет исследования морской акватории и другие действия, необходимые для развития и строительства инфраструктуры.

Предлагаются также поправки к Закону о возобновляемых источниках энергии и электроэнергетике, устанавливающие, что участники второго аукциона и их акционеры и конечные бенефициары соответствуют критериям европейской и трансатлантической интеграции, а те, кто им не соответствует, не составляют большинства в управление участником.

Поправки еще должен одобрить Сейм, и ему будет предложено сделать это в срочном порядке.

Минэнерго планирует объявить первый аукцион ветропарка на Балтийском море в сентябре 2023 года, а выбрать победителя в начале 2024 года. Планируется, что ветряная электростанция мощностью 700 мегаватт (МВт) будет введена в эксплуатацию примерно в 2030-х годах.

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