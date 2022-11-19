Венгрия выступила против финпомощи Украине от ЕС

Отказ Венгрии одобрить план ЕС грозит полным его срывом. Причина этого заключается в том, что изменения в бюджетных правилах ЕС требуют единогласного одобрения стран-членов.

Орбан также предложил «альтернативу» этому плану. В частности, он рекомендовал 27 членам ЕС определить, сколько они готовы предоставить Украине, и распределить сумму «пропорционально и справедливо» между собой, не беря совместно кредиты для осуществления платежей.

По его словам, Венгрия готова предоставить Украине от 152,2 до 177,6 млн долларов США из собственного бюджета на двусторонних условиях. Он отметил, что эта сумма не нанесет принципиального ущерба национальным интересам Венгрии.

Отметим, что пакет предусматривает выплату до 18 миллиардов евро в виде регулярных платежей для поддержки энергетических и медицинских учреждений Украины, финансирования заработной платы и пенсионных программ.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что введение Евросоюзом санкций против России якобы было «грубой ошибкой», по его мнению она «нанесла ущерб» странам ЕС.

Кроме того, Венгрия договорилась с подсанкционным Ираном о начале сотрудничества в области экономики.