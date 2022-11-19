Новые правила Nord Pool предотвратят резкий скачок цен

Изменения вступят в силу 7 декабря, а участники биржи представят предложения до 8 декабря, сообщает Nord Pool.

В Государственном совете по регулированию энергетики говорят, что изменения позволят участникам рынка повысить гибкость переводов на покупку и продажу, уменьшить или увеличить количество электроэнергии и цену на нее, тем самым повысив вероятность того, что их переводы будут приняты.

Вечером 17 августа один мегаватт-час (МВтч) был продан на территории стран Балтии по рекордной цене — 4 тыс. евро.

В результате национальные регулирующие органы стран Балтии начали расследование. Тогда участники литовского энергетического рынка утверждали, что рекордная цена была достигнута благодаря биржевому алгоритму определения цены, на основании которого иногда отклоняются даже более низкие ценовые предложения.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено