В мировом рейтинге по привлечению талантов Литва – на 32-ом месте

Место Литвы в рейтинге понизил показатель возможности найти квалифицированных работников — по нему страна оказалась на 130-м месте и обогнала только Анголу, Индию и Монголию. По важности системы образования для экономики Литва оказалась на 82 месте, по возможностям трудоустройства — на 73 месте.

Литва положительно выделилась с точки зрения возможностей женщин на руководящих должностях и заняла шестое место в этой категории.

Страны оцениваются по их способности расширять возможности, привлекать, развивать и удерживать таланты, профессиональные и технические навыки и глобальные знания.

В этом году на первом месте была Швейцария, за ней следуют Сингапур и Дания.

Вильнюс занял 63-е место из 175 городов мира в рейтинге конкурентоспособности талантов. В прошлом году он занимал 70 место из 117 городов.

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