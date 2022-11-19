В мировом рейтинге по привлечению талантов Литва – на 32-ом месте

В этом году, как и в прошлом, Литва заняла 32-е место из 133 стран в Мировом рейтинге конкурентоспособности в сфере привлечения талантов, свидетельствуют данные о способности стран привлекать и удерживать квалифицированную рабочую силу, опубликованные бизнес-школой Insead.
Среди стран Балтии Литва в этом году, как и в прошлом году, оказалась на самом низком месте. В этом году Эстония поднялась с 22-го на 20-е место, а Латвия сохранила 31-е место.
Место Литвы в рейтинге понизил показатель возможности найти квалифицированных работников — по нему страна оказалась на 130-м месте и обогнала только Анголу, Индию и Монголию. По важности системы образования для экономики Литва оказалась на 82 месте, по возможностям трудоустройства — на 73 месте.
Литва положительно выделилась с точки зрения возможностей женщин на руководящих должностях и заняла шестое место в этой категории.
Страны оцениваются по их способности расширять возможности, привлекать, развивать и удерживать таланты, профессиональные и технические навыки и глобальные знания.
В этом году на первом месте была Швейцария, за ней следуют Сингапур и Дания.
Вильнюс занял 63-е место из 175 городов мира в рейтинге конкурентоспособности талантов. В прошлом году он занимал 70 место из 117 городов.
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