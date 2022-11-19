Страны ЕС заморозили активов РФ на 68 миллиардов евро — Politico

Как пишет издание, сколько именно российских золотовалютных резервов заморожено в ЕС, неизвестно. Во внутреннем документе приводится приблизительная цифра в 33,8 миллиарда евро с пометкой «в процессе оценки, поэтому не для цитирования».

Еврокомиссия ожидает, что Европейский совет примет закон, который признает уклонение от санкций уголовным преступлением.

«Проблемой, как это ни странно, является Польша, которая тормозит этот процесс. Хотя Варшава полностью полностью поддерживает решение, ей сначала нужно принять национальный закон, что она сейчас и делает», — пишет Politico, ссылаясь на свои источники.

Напомним, в ЕС обсуждают использование активов РФ для восстановления Украины.