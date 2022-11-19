Путин полетит в Армению на саммит ОДКБ

Глава Кремля Владимир Путин летит в Армению на следующей неделе, чтобы принять участие в саммите ОДКБ. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на встрече с журналистами..
Саммит глав государств-членов ОДКБ пройдет в столице Армении в среду, 23 ноября, под председательством армянского премьер-министра Никола Пашиняна.
Пресс-служба ОДКБ в своем Telegram-канале заявила, что одним из важнейших вопросов саммита станет «совершенствование системы кризисного реагирования ОДКБ и обсуждение совместных мер по оказанию помощи Республике Армения».
В органзиации отмечают, что в ходе сессии планируется принять декларацию и подписать ряд документов. В частности, об «оснащении миротворческих сил современным вооружением, военной и специальной техникой, совместном формировании радиационной, химической и биологической защиты».