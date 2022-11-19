Путин полетит в Армению на саммит ОДКБ

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Глава Кремля Владимир Путин летит в Армению на следующей неделе, чтобы принять участие в саммите ОДКБ. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на встрече с журналистами..

Саммит глав государств-членов ОДКБ пройдет в столице Армении в среду, 23 ноября, под председательством армянского премьер-министра Никола Пашиняна.