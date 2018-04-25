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Кремль ответил на идею о репарациях за Донбасс

Фото Алексей Никольский/ТАСС/Предоставлено фондом ВАРП

Возможность участия России в восстановлении Донбасса зависит от того, как будет урегулирован конфликт в этом регионе. Предложение Киева о репарациях со стороны Москвы выглядит неудачным. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в пятницу, 1 ноября.

Таким образом спикер Кремля прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о том, что Россия должна выплатить Украине репарации после окончания боевых действий на Донбассе.

«Мы не относим это заявление к разряду удачных. Давайте не будем все-таки забывать, кто начал войну на Донбассе, где находится Донбасс», – сказал Песков и в очередной раз повторил позицию Москвы о якобы «внутриукраинском конфликте» на Донбассе.

Спикер Кремля утверждает, что Россия в настоящее время вместе с рядом других стран «делает все возможное, чтобы оказать содействие в урегулировании этой проблемы».

На вопрос журналистов, возможно ли участие РФ в восстановлении Донбасса, Песков заметил: «Это зависит от того, что будет происходить, как будет происходить урегулирование и так далее».

Также на днях Украина при поддержке Всемирного банка запустила Фонд международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса.

korrespondent.net
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