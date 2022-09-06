Кремль: «Северный поток» возобновит работу, когда снимут санкции

«Безусловно. Те самые санкции, которые мешают обслуживать агрегат, перемещать его без соответствующих юридических гарантий, которые мешают давать юридические гарантии, те санкции, которые ввели западные государства довели ситуацию до того, что мы видим сейчас», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, возобновится ли прокачка газа по «Северному потоку» в случае снятия санкций.

Он заявил, что проблемы с прокачкой возникли именно из-за санкций. «Иных причин не существует. Остался рабочим один агрегат, но и он дает сбои. Это приводит к остановке прокачки», — указал Песков.