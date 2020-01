Kritikai: G. Nausėdos siūlomi VSD prevenciniai pokalbiai gali kirstis su žmogaus teisėmis

Фото Робертаса Дачкуса/пресс-служба президента Литвы

Prezidento Gitano Nausėdos pateiktos Žvalgybos įstatymo pataisos iš esmės plečia žvalgybos tarnybų galias, tačiau kai kurios gali kirstis ir su žmogaus teisėmis, ir prieštarauti pačiai žvalgybos esmei, sako projektą vertinę teisininkai ir parlamentarai.

Dalis politikų sako, kad siūlant stiprinti žvalgybos funkcijas, svarbu numatyti ir didesnę šių tarnybų kontrolę.

G. Nausėda Kalėdų išvakarėse registravo pataisas, kuriomis, be kita ko, siūlo žvalgybos tarnyboms įteisinti galimybę iškviesti žmones į prevencinį pokalbį. Be to, žvalgybos institucijoms būtų suteikta teisė patikrinti asmens dokumentus ir atlikti administracinį sulaikymą.

Šias pataisas inicijavo šalies vadovas, o parengė pačios žvalgybos institucijos – Valstybės saugumo departamentas (VSD) ir Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas (AOTD) prie Krašto apsaugos ministerijos, rašoma aiškinamajame rašte.