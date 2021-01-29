Кризис как шанс

В минувшем декабре наибольшим спросом на рынке труда пользовались грузчики, упаковщики, уборщики, продавцы, водители большегрузных и грузовых автомобилей, строители-монтажники, специалисты по рекламе и маркетингу. По сравнению с ноябрем больше всего вакансий появилось для упаковщиков, мясников, раздельщиков рыбы.

Меньше вакансий было зарегистрировано для административных и исполнительных секретарей, неквалифицированных рабочих-строителей, операторов мобильной сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники.

Между тем, как сообщает пресс-служба агентства Investuok Liеtuvoje, во время «пандемического хаоса» в Литве будет создано более четырех тысяч новых рабочих мест.

Наряду с сокращениями работников немало компаний, которые планируют расширять свою деятельность. Среди позитивных примеров расширения производства — литовский производитель велосипедов Baltik vairas, который в этом году планирует инвестировать 1,5 млн евро и добиться объемов производства в 400 тыс. велосипедов в год. В связи с быстрорастущим спросом на электровелосипеды в прошлом году компания инвестировала почти 1 млн евро в пятую сборочную линию. Было создано 70 новых рабочих мест.

Один из крупнейших в Литве производителей мебели — Vilniaus baldai увеличит объемы производства и к марту трудоустроит еще более 140 человек. Компания намерена оборудовать новые производственные линии на фабрике в Тракайском районе, сообщила Vilniaus baldai. Сейчас в компании работают более 800 человек.

По данным Министерства экономики и инноваций, планируется создать 4229 рабочих мест и вложить 106,6 миллиона евро.

Оценивая итоги прошлого года, глава Минэкономики Аушрине Армонайте констатировала, что этот период был трудным для бизнеса из-за пандемии COVID-19, но Литве удалось привлечь инвестиции и создать новые рабочие места.

Сообщается, что пять компаний с иностранным капиталом в Литве решили развивать проекты исследований и экспериментальных разработок. В регионах страны запланировано девять проектов, в которых собираются создать 1233 новых рабочих места.

Хотя глобальная пандемия в 2020 году замедлила экономический рост, проведенный Investuok Liеtuvoje анализ состояния литовской экономики и системных проблем, ограничивающих ее потенциал, показывает, что ускорение структурных изменений в мировой экономике может быть хорошей возможностью для Литвы играть более важную роль в глобальных цепочках создания стоимости.

В Investuok Liеtuvoje считают, что, для того чтобы трансформировать экономику, необходимо обеспечить сотрудников ключевыми знаниями и навыками, от которых в конечном итоге зависит, какие рабочие места можно будет создать в стране, какие направления развития выберут компании, уже находящиеся в Литве или только создающие свои подразделения.

Однако, как отмечают специалисты, литовская система образования все еще не готова к развитию навыков, необходимых для будущей экономики.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ