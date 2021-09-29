Крупнейшее газохранилище Латвии может опустеть к началу 2022 года

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Латвийский оператор системы передачи и хранения природного газа AS Conexus Baltic Grid обеспокоен действиями торговцев, хранящих запасы газа в Инчукалнском подземном хранилище. Руководитель отдела корпоративной стратегии компании Янис Эйсакс заявил: есть вероятность, что резервы топлива иссякнут уже к январю 2022 года.

По словам Яниса Эйсакса, вызовом для газоснабжения страны станет разница между ценами зимы и весны 2022 года. На данный момент стоимость газа составляет 30 евро за мегаватт-час. «Это означает, что каждый лишний мегаватт-час, который торговцы закупают и хранят в Инчукалнсе, потенциально грозит потерей 30 евро весной следующего года», — пояснил Янис Эйсакс.

Кроме того, представитель AS Conexus Baltic Grid отметил, что в компании обеспокоены действиями торговцев, изымающих резервы газа из крупнейшего хранилища страны. «Предположим, что эта зима будет похожа на прошлогоднюю. Учитывая высокий ценовой риск, может возникнуть и та ситуация, когда Инчукалнс опустеет до января», — сказал Янис Эйсакс.