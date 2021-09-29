Предприятие Tetas начало работы по созданию заграждения на границе с Беларусью

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Контролируемое энергетической группой Epso-G строительное предприятие Tetas начало работы по созданию заграждения протяженностью 111 километров на границе с Беларусью.

На участках погранзастав Друскининкай, им. А. Бараускаса и Адутишкиса начата разметка, пригнана строительная техника. На Друскининкской заставе предприятие Tetas начало и работы по укладке колючей проволоки типа концертина, сообщила пресс-служба правительства.

После укладки концертиновой проволоки на важнейших участках начнется возведение и сегментов заграждения. Планируется, что первые сегменты, произведенные в соответствии с требованиями Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ), будут доставлены на границу в октябре, а самые высокие темпы работ намечаются в ноябре и декабре.