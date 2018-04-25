Кто может претендовать на компенсацию

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Министерство охраны окружающей среды Литвы за покупку автомобилей c низкими показателями загрязнения окружающей среды предлагает компенсацию в размере 1000 евро.

Жители Литвы, меняющие старые автомобили на менее загрязняющие, с ноября смогут обращаться за компенсацией в тысячу евро. Предусматривающий это указ подписал министр окружающей среды Кястутис Мажейка, подтвердил BNS представитель министра по связям с прессой Юстас Ясконис.

Компенсация выплачивается в соответствии с определенными критериями.

Просить о компенсации могут только физические лица, которые как минимум последние 12 месяцев пользовались автомобилем с высоким показателем загрязнения и отдают его на утилизацию. Выплаты можно будет получить на покупку автомобиля класса M1, выбросы СО2 которого составляют меньше 130 г/км. Первая дата регистрации автомобиля в ЕС должна быть не раньше 1 января 2013 г., автомобиль должен работать на бензине, газе (природном или сжиженном), этаноле, электричестве (или комбинированный вариант). Количество CO2 на момент первой даты регистрации на электромобили не распространяется.

В приказе министра сказано, что можно получить компенсацию, если человек на свое имя или в лизинг покупает менее загрязняющий окружающую среду автомобиль. В документе сказано, что каждый человек может получить такую компенсацию только один раз, компенсация на один и тот же автомобиль (с тем же номером VIN) выплачивается тоже один раз.

Водители смогут подать заявку на компенсацию при условии, если у них есть свидетельство об уничтожении транспортного средства, а сама машина будет снята с учета в Регистре дорожных транспортных средств Литвы.

«Это транспортное средство должно быть не менее 12 месяцев зарегистрировано в Регистре дорожных транспортных средств Литовской Республики и отдано на уничтожение согласно Правилам утилизации транспортных средств, не годных для эксплуатации», – отмечает пресс-служба министерства.

«В свидетельстве регистрации автомобилей с меньшим уровнем загрязнения заявителями должно быть обязательно указано общее количество выбрасываемого автомобилем углекислого газа (СО2) и дата первой регистрации автомобиля», – добавили в ведомстве.

Компенсацию выплачивают не позже чем через 30 дней с момента принятия решения. В утвержденном в апреле Национальном плане борьбы с загрязнением воздуха на такие компенсации планируется выделить 30 млн евро.

Ранее в Литве назвали сумму налога для владельцев машин, загрязняющих воздух. По новому законопроекту, автомобилями, загрязняющими окружающую среду, будут признаны транспортные средства с дизельными двигателями, чьи выбросы углекислого газа в атмосферу превышают 115 грамм на километр, а также транспортные средства с бензиновыми или газовыми двигателями, чьи выбросы углекислого газа превышают 130 грамм на километр. Для дизельных двигателей, превышающих нормы выбросов, налог будет начинаться от 60 евро, для бензиновых – от 40 евро, а для газовых – от 36 евро в год.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ