Семь дней в немецкой школе

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Как вы думаете, есть ли такая школа, в которой рано утром перед уроками детей встречает веселый клоун и настраивает их на позитивный лад, на веселое отношение к учебе, на дружелюбное отношение к одноклассникам?

Такая школа существует. Это Gemeindeschule Weil im Schoenbuch в Германии. С этой школой гимназия имени св. Казимера в Мядининкай поддерживает партнерские отношения уже 20 лет, и в начале октября группа учащихся, учителей, а также мэр Вильнюсского района Мария Рекст и заведующая отделом образования Вильнюсского района Зофия Сеген были приглашены в эту школу отпраздновать 20-летний юбилей наших партнерских отношений.

На торжественном празднике в честь этого события все выступавшие, а особенно Мария Рекст, подчеркивали, что дружба между нашими школами помогает детям познавать культуру другого народа, понимать и принимать традиции, учиться жить в единой Европе.

После возвращения в Литву мы задали учащимся такой вопрос: какие впечатления от этой поездки останутся в вашей памяти надолго? Вот что они ответили.

Лауринас, 5 класс. Больше всего мне понравился клоун, который весело разговаривал с детьми перед первым уроком. А еще я люблю шоколад, и был очень счастлив посетить шоколадную фабрику Риттер Шпорт, попробовать сделать шоколад своими руками.

Эмилия, 6 класс. А мне понравился концерт в честь 20-летия нашей дружбы, когда выступали дети. Я увидела и услышала в первый раз, как играет скрипичный квартет. Оказывается, это замечательная музыка. Самый интересный момент на концерте – цирковые и акробатические трюки на велосипеде, которые представили учащиеся школы.

Камиля, 8 класс. Я думаю, что всем девочкам нашей группы понравилось, как проходят уроки приготовления пищи. Огромный класс поделен на 6 маленьких кухонь с электроплитой, раковиной, посудомоечной машиной, посудой. Учительница объяснила, как готовится блюдо, разделила учеников на группы, и мы пошли готовить самостоятельно. Сами подбирали продукты, чистили овощи, пассеровали и пастеризовали. Когда блюдо было готово, сервировали, пробовали, оценивали вкусовые качества. После этого мыли посуду, приводили в порядок свою кухню.

Лаймис, 8 класс. У нас в Литве есть несколько парков приключений, где можно лазить по деревьям, почувствовать себя Тарзаном. Есть такой парк и в Weil im Schönbuch. Сначала было страшновато: висишь над землей, канаты качаются, но потом, когда начинаешь двигаться вперед, страх пропадает.

Габриэля, 8 класс. Мне понравился проект по искусству, который вели преподаватель фотографии университета в Тюбингене Гюнтер Зенгер и его жена Гертруд Зенгер. Нам показали картины знаменитых художников. А мы, используя имевшиеся у нас ткани и предметы обихода, должны были воссоздать сцену с картины. Затем Гюнтер Зенгер фотографировал это, и получалась заново воссозданная картина, только с нашим участием.

Эвелина, 10 класс. Больше всего мне запомнятся вечера, которые мы проводили совместно с немецкими детьми. В школе мы учим английский язык, но имеющегося у нас запаса слов и знаний хватило на веселое и дружелюбное общение в боулинге, в ученическом кафе, во время других встреч.

Рафал, 10 класс. Мы жили в семьях. В воскресенье каждая семья организовала досуг по-своему. Моя семья возила меня в Штуттгарт в музей автомобиля Мерседес. Музей представляет собой огромную многоэтажную парковку, где размещены автомобили, первый из которых изобрел немецкий инженер Карл Бенц. Из его фирмы позже образовался концерн Daimler-Benz AG.

Мартин, 11 класс. Я являюсь заядлым баскетбольным болельщиком, поэтому мне понравилось то, что наши друзья организовали нам поход на баскетбольный матч TIGERS — ROSTOCK SEAWOLVES в городе Тюбинген в спортивной арене Tigers Tbingen. Мы все болели за TIGERS, и они выиграли со счетом 96:87. А еще мне понравилось занятие по бадминтону в школьном спортзале. Тренер показал нам, как правильно держать ракетку и отбивать удар.

Лукас, 11 класс. Я участвую в деятельности скаутов, поэтому самым интересным для меня лично был поход в лес. По-немецки скауты называются Pfadfinder. Один из них, господин Брош, в семье которого я был размещен на время обмена учащимися, показал нам во время этого похода, как на углях приготовить картошку фри, как пожарить яичницу на лопате, как сделать фаршированные шампиньоны на огне. Пока он учил меня, все остальные дети играли в футбол. Но я не обижаюсь, что мне не пришлось поиграть, потому что я научился многим другим полезным вещам. А спортом я имел возможность позаниматься, когда живущий в Weil im Schönbuch олимпийский чемпион по велосипедному спорту вместе со своими учениками организовали нам тренировку.

Итак, впечатлений в течение семидневного пребывания было очень много. Уезжая, каждый из литовских учащихся был рад, что благодаря этой 20-летней дружбе наших школ они могут найти новых друзей, совершенствовать знания, познавать культуру другого народа.

Ираида ВЛАСОВА, учительница английского языка в гимназии св. Казимера в Мядининкай