Куда пропадают деньги из фондов Европы?

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

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Часто люди спрашивают о том, попадают ли эти деньги к населению, ведь никто прямо в карман вам дополнительные евро не предложит. А кроме того, в публичном пространстве с апокалиптическим настроением они оплакивают потери миллиардов евро из фондов сплочения. В обоих случаях у меня есть хорошие новости для жителей Литвы: полученные документы Еврокомиссии свидетельствуют о том, что мы получили возможность сохранить у себя миллиарды евро Евросоюза.

Это значит, что деньги Евросоюза из регионов Литвы не исчезнут, а жители хотя и не во всех случаях в виде непосредственных банкнотов, но все-таки почувствуют улучшение качества жизни. За 15 лет в благосостояние нашей страны Евросоюз инвестировал свыше 20 млрд евро. Польза инвестиций Евросоюза постоянно измеряется – оценивается общее макроэкономическое влияние инвестиций на внутренний валовой продукт (ВВП), на занятость людей, на экспорт. Литва считается одним из наиболее успешных примеров в составе Евросоюза. Так куда же исчезает помощь Евросоюза, выделяемая населению Литвы?

Отвечу, что от нее непосредственно зависят доходы многих людей. Например, на средства Евросоюза проводится реновация, строятся новые коммунальные объекты, предприятия по теплоснабжению, по благоустройству водостоков, по уборке мусора. Если бы не европейская помощь, эти необходимые работы пришлось бы делать на средства налогоплательщиков, а значит увеличивать тарифы на коммунальные услуги. Помощь предприятиям маркетинга позволяет сэкономленные деньги распределять среди работников, создавать новые хорошо оплачиваемые рабочие места. Помощь в сферах энергетической эффективности, реновации позволяет сэкономить бюджетные средства государства и самоуправлений, повышает уровень комфорта жизни людей в домах и в публичных учреждениях.

Обновляются школы, детские сады, их инвентарь, оборудование лечебных учреждений, даже учебники выпускаются на деньги Евросоюза. Если бы не Евросоюз, то все это надо было бы осуществлять на средства наших граждан. Обновление парков, скверов, пешеходных дорожек предоставляет жителям дополнительные возможности для отдыха, туризма. Предприятия, реализуя проекты, связанные с Евросоюзом, получают много в том числе крупных заказов, трудоустраивают людей, которые получают доходы непосредственно из помощи Евросоюза. Налоги пополняют бюджеты самоуправлений и государства, из бюджета страны выплачиваются пенсии, зарплаты бюджетникам, обеспечиваются социальные гарантии. Поэтому неправильно говорить, что помощь ЕС не доходит до простого человека.

Представьте себе, как бы выглядела сегодня Литва без этих инвестиций? А что, если в другой финансовый период, т. е. с 2021 года, мы потеряем эти деньги? Основание для разговоров о лишении помощи Евросоюза действительно имело место. Ведь если не будет меняться политика развития регионов, то в будущем нашу республику действительно ждут большие потери. Литву уже называли передовой страной среди регионов переходного периода, и Еврокомиссия предлагала помощь Евросоюза нам уменьшить почти на 2 млрд (!) евро. Такая опасность возникла в связи с тем, что ВВП Литвы по покупательной способности уже перевалил за 75 проц. среднего показателя в Евросоюзе. С превышением этого уровня Литва как единый регион считалась бы достаточно богатой страной, которой не нужна такая большая помощь Евросоюза. Мало того, Литва должна была бы значительно прибавить в средствах на проекты, финансируемые Евросоюзом, т. е. не в нашу пользу изменялись бы пропорции совместного финансирования. Еврокомиссия предлагала в 2021-2027 гг. на 10 проц. уменьшить фонд сплочения, но благодаря нашим стараниям Европарламент отклонил это предложение и решил не уменьшать размеры фонда. Но действительно ли вся Литва живет так хорошо, как свидетельствует общая статистика?

Не нужны и экономисты. Думаю, что любой житель отдаленного района скажет, что социальное и экономическое неравенство между регионами огромное, налицо разница в уровне безработицы, в средней заработной плате по сравнению районов со столицей Литвы, а средний размер социальных гарантий, пособий в нашей стране в несколько раз меньше среднего показателя в Евросоюзе. Я не раз публично говорил о том, сколько сил вместе с ассоциацией самоуправлений Литвы и нынешним правительством мы вложили, чтобы закрепить финансовую помощь ЕС отдельным регионам Литвы в соответствии с их реальным экономическим развитием, а не с общей статистикой Литвы. Однако многие из тех, кто формирует общественное мнение, и даже некоторые политики не поверили, что такое возможно. Если Европа уже решила урезать выделяемые Литве миллиарды, то такое маленькое государство ничего не изменит. Но благодаря политическому опыту я хорошо знаю, что Евросоюз — это поле для переговоров, и только от нас зависит, являемся ли мы благосклонными приспособленцами или же полноправными партнерами на переговорах и совместно создаем общие правила.

У меня нет комплекса «маленького государства», я не считаю граждан своей страны людьми второго сорта, поэтому с помощью некоторых учреждений во время прошлой каденции в Европарламенте я по мере сил защищал интересы Литвы, когда даже наше избранное общество «списало» такую возможность, а я убедил Европарламент, что регионам Литвы помощь Евросоюза необходима. И вот на нынешнем этапе переговоров мы получили еще одно очко в пользу Литвы: я имею достоверную информацию о том, что Еврокомиссия предоставила комитетам Европарламента документ, информирующий о том, что с 2021 г. средства, предназначенные для политики сплочения, планируется пересчитать по обновленной статистике, связанной с социальной и экономической ситуацией государств, что позволит Литве получить помощь Евросоюза по очень благоприятной новейшей классификации регионов. Поэтому новую каденцию в Европарламенте я начинаю с очень хорошей вести для жителей Литвы: судя по всему, Еврокомиссия учла внесенные мною и другими коллегами в Европарламенте предложения и предоставила уточненную статистику о распределении финансовой помощи Евросоюза Литве не как одному, а как двум регионам с разными уровнями развития. Следовательно, мы имеем возможность сохранить максимальную помощь Евросоюза регионам Литвы.

Обновленные статистические данные позволяют создать более точную картину истинного социального и экономического положения в разных регионах. Литва изменила свой классификатор уровня NUTS2, в соответствии с которым она была как один регион этого уровня, а в современных статистических документах она поделена на два уровня: более развитый столичный регион (ВВП по покупательной способности составляет 111 проц. среднего показателя в Евросоюзе) и вся остальная Литва – менее развитый регион Средней и Западной Литвы (ВВП по покупательной способности составляет только 63 проц. среднего показателя в Евросоюзе). В соответствии с этим распределением экономически более слабому региону Средней и Западной Литвы будет выделена большая помощь Евросоюза, а также увеличенный процент совместного финансирования.

Если утвержденные Европарламентом благоприятные для Литвы позиции удастся защитить и на конечном этапе Трехсторонних переговоров Совета Евросоюза, Европарламента и Еврокомиссии, то вскоре жители районов смогут порадоваться увеличенному финансированию и свободе в принятии решений. Это был бы конкретный шаг в направлении уменьшения разницы между регионами с неодинаковым развитием. Надеюсь, что правильное использование этого инструмента позволит нам увидеть процветающую Литву, в которой нет второсортных отсталых регионов, в которой живут хорошо даже жители самых отдаленных районов.

Бронюс РОПЕ, европарламентарий

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