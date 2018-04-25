Л.Линкявичюс выразил соболезнования Франции в связи с гибелью военных в Мали

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс во вторник выразил соболезнования Франции по поводу погибших в Мали 13 военных этой страны.

Передавая соболезнования министру иностранных дел Франции Жану-Иву Ле Дриану, глава МИД Литвы пожелал силы духа семьям и близким погибших, сообщило внешнеполитическое ведомство.

Французские военные погибли на севере Мали в понедельник вечером, когда во время военной операции против джихадистов столкнулись два вертолета.

Это крупнейшая потеря французской армии в Мали с 2013 года, когда Франция начала в этой стране военную операцию против исламистских повстанцев.

С начала операции в Мали погибли уже 38 французских военных.

В этой стране Франция дислоцировала около 4,5 тыс. военных, участвующих в опера Barkhane, ее основная цель – обучить местные силы безопасности, однако французские военные также участвуют и в операциях против мятежников.

Сейчас в Мали служат и 32 военных Сил ополчения Литвы, они участвуют в миротворческой миссии MINUSMA.