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Л.Линкявичюс выразил соболезнования Франции в связи с гибелью военных в Мали

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс во вторник выразил соболезнования Франции по поводу погибших в Мали 13 военных этой страны.  

Передавая соболезнования министру иностранных дел Франции Жану-Иву Ле Дриану, глава МИД Литвы пожелал силы духа семьям и близким погибших, сообщило внешнеполитическое ведомство. 

Французские военные погибли на севере Мали в понедельник вечером, когда во время военной операции против джихадистов столкнулись два вертолета. 

Это крупнейшая потеря французской армии в Мали с 2013 года, когда Франция начала в этой стране военную операцию против исламистских повстанцев.  

С начала операции в Мали погибли уже 38 французских военных. 

В этой стране Франция дислоцировала около 4,5 тыс. военных, участвующих в опера Barkhane, ее основная цель – обучить местные силы безопасности, однако французские военные также участвуют и в операциях против мятежников. 

Сейчас в Мали служат и 32 военных Сил ополчения Литвы, они участвуют в миротворческой миссии MINUSMA.

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