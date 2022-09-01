Ландсбергис говорит, что с начала войны россияне пересекли границу Литвы 130 тыс. раз

Европейский союз (ЕС) соглашается отменить упрощенный визовый режим для россиян, и представители Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Финляндии должны на следующей неделе начать консультации о том, как можно было бы реализовать региональное решение не пропускать некоторых граждан России с этими визами, сказал министр.

«На следующей неделе состоятся первые встречи пяти государств, мы надеемся найти общую договоренность», — сказал Ландсбергис.

«Могут быть и дополнительные вопросы к пересекающим границу, также может быть заблаговременное информирование о том, какие группы пассажиров будут пропускаться: те, кто получил визы по гуманитарным соображениям, дипломаты», — добавил он.

По словам главы литовского дипломатического ведомства, в настоящее время у россиян насчитывается 12 млн действующих шенгенских виз.

Говоря об отмене упрощенного визового режима для россиян, Ландсбергис сказал, что это не только удорожит визы и продлит сроки их выдачи, но и позволит консулам «очень тщательно проверять с дополнительными вопросами тех людей, кто обращается».

Планы по ограничению потоков российских туристов в Европе — очередная попытка членов ЕС заставить Россию прекратить войну, которая продолжается уже более полугода.

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