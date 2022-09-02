Р. Лопата, после встречи с ЕК: рекомендации транзита – политические, а не юридические

«Комиссия подтвердила, что это уточнение не следует прямо из регламента санкций, это документ, подготовленный по высочайшему поручению Еврокомиссии, подготовленный совместно с Литвой и согласованный с ней», — сказал политик на пресс-конференции в Сейме.

«Это документ, очевидно, не является обязательным для Литвы, но Литва взяла на себя ответственность за его выполнение при его подготовке. (…) Это уточнение является больше политическим документом, чем последовательно юридическим, что логически вытекало бы из санкционного регламента», — добавил он.

В июле ЕС разрешил России перевозить подсанкционные товары по железной дороге в Калининградскую область и из нее через Литву для нужд этого эксклава.

Литва прекратила транзит некоторых российских товаров в Калининград после вступления в силу санкций ЕС, объявленных в связи с вторжением Москвы в Украину, и заявила, что сделала это на основании предыдущих директив ЕС, запрещающих транзит.

Представители Литвы и Еврокомиссии начали консультации по новым директивам после того, как у России вызвала возмущение июньская приостановка транзита стали, черных металлов и других грузов.

По мнению парламентария, политическим контекстом документа является война в Украине, поэтому правительство и президент Литвы Гитанас Науседа должны взять на себя ответственность по этим рекомендациям и применять их временно.

«Временное (разрешение на перевозку санкционных товаров —BNS), пока сохраняются политические обстоятельства для транзита. Пока сохраняется возможность провокаций против Литвы из-за войны на Украине», — сказал Лопата.

По его словам, было бы логично каждые полгода оценивать эти обстоятельства.

Депутат Европарламента, представитель Либерального движения Пятрас Ауштрявичюс, напротив, считает, что исключение из санкций железнодорожного транзита является «юридической интерпретацией».

«Это основано на политической мотивации найти решение. Потому что, наверное, действительно существовало давление с российской стороны и стремление некоторых государств-членов найти более быстрое решение (…)», — сказал политик.

Однако в августе председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью BNS, что новые правила калининградского транзита соответствуют прежним толкованиям санкций против России.

Евросоюз ввел ограничения в отношении России из-за войны на Украине, но в санкционных документах не было четко указано, распространяются ли они и на калининградский транзит.

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