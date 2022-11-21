Ландсбергис о транзите в Калининград: РФ постоянно занимается дезинформацией

«Все принятые санкции и их пакеты вместе с условиями их вступления в силу были и публикуются публично как Европейским Союзом, так и литовскими учреждениями. Россия постоянно занимается дезинформацией, пропагандой и информационными манипуляциями. Это не новое явление и не неожиданность, поэтому распространяемую ими информацию следует оценивать очень критично и не поддаваться на эти манипуляции», — говорится в письменных ответах Ландсбергиса.

В ответе на вопрос, почему до вступления санкций в силу не были проведены надлежащие приготовления по контролю рисков публичного пространства, Ландсбергис отмечает, что публичное пространство и СМИ Литвы, «в отличие от России или Беларуси», действуют свободно и независимо.

«Министерство иностранных дел Литвы всегда выступало за свободу СМИ и будет отстаивать эти права как внутри страны, так и в мире, и в отличие от авторитарных режимов никогда не будет стремиться контролировать публичное пространство», — ответили на интерпелляция говорит.

Отвечая на вопрос, не было ли избирательно истолковано положение о санкциях Европейского Союза (ЕС) в отношении транзита в Калининград, министр отвергает возможность избирательной трактовки и утверждает, что Министерство иностранных дел соблюдало законодательство ЕС в вопросе санкций.

После вступления в силу санкций Евросоюза 17 июня Литва приостановила транзит части российских товаров в Калининград. Когда Россия начала возмущаться и обвинила Литву в блокаде, ЕК опубликовал директивы, разрешающие транзит подсанкционных товаров для нужд этого эксклава.

Оппозиция также задала министру несколько вопросов о дипломатическом корпусе, например, почему, «громко заявляя о принципах деполитизации МИДа», он выдвигал на должность посла при ЕС вице-министра Арнольдаса Пранцкявичюса, а Аурелия Зикас, которая никогда не была карьерным дипломатом Министерства иностранных дел, была назначена послом в Японию, был ли конфликт интересов при назначении послом в Италию Дали Крейвене, которая является супругой министра энергетики Дайнюса Крейвиса.

Ландсбергис в своих ответах отмечает, что все назначения дипломатов согласованы с соответствующими учреждениями и утверждены в соответствии с требованиями правовых актов.

В ответ на вопрос о том, правильно ли был оценен потенциальный экономический ущерб литовских стратегических компаний и отдельных отраслей промышленности от решения открыть Тайваньское представительство в Вильнюсе, Ландсбергис отметил, что решения более активно развивать отношения с Тайванем и другими странами Индо-Тихоокеанского региона страны были приняты для стратегической диверсификации и снижения зависимости Литвы от автократических стран.

«Уже сегодня мы видим, что это решение принесло литовскому бизнесу большую экономическую выгоду – в прошлом и в этом году очень активизировались экономические отношения со стратегическим партнером Литвы – США, с основными государствами Индо-Тихоокеанского региона», — говорится в ответе.

Между тем, по словам министра, экспорт из Литвы в Китай был остановлен из-за «незаконных действий самого Китая».

Запрос министру инициировал Демократический союз «Во имя Литвы» совместно с другими оппозиционными фракциями.

Согласно уставу Сейма, инициировать интерпелляцию может не менее пятой части, т.е. минимум 29 членов Сейма. Министр должен письменно ответить на представленные вопросы в двухнедельный срок.

При рассмотрении интерпелляции в Сейме образуется специальная комиссия, которая предлагает утвердить или не утвердить ответы министра. В случае признания ответов министра неудовлетворительным и выражения ему недоверия такой проект постановления Сейма должен быть принят на тайном голосовании более чем половиной всех членов Сейма (минимум 71 депутат).

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