У Литвы нет информации о возможных провокация РФ на БелАЭС — Будрис

Украинская военная разведка в воскресенье сообщила, что российские спецслужбы планируют в ближайшее время совершить на территории Беларуси несколько терактов против объектов критической инфраструктуры Беларуси, в том числе на Белорусской АЭС.

Тем не менее, Будрис подчеркнул, что эти и подобные сообщения в информационном поле рассматриваются «достаточно серьезно».

Главное разведывательное управление Минобороны Украины указывает, что инциденты призваны ускорить вовлечение белорусской армии в войну в Украине на стороне России, а также создать нужное Кремлю общественное мнение в Беларуси.

БелАЭС построена в 2020 году. Литва, являющаяся одной из самых больших критиков этой АЭС, и международные эксперты утверждают, что строительство велось с грубыми нарушениями технологических и экологических стандартов.

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