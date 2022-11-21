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На этой неделе Литву посетит президент Румынии

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotrauka

На этой неделе с официальным визитом Литву посетит президент Румынии Клаус Йоханнис. 

Руководители Литвы и Румынии обсудят ситуацию в сфере безопасности в регионе, усиление сил сдерживания и обороны на Восточном фланге НАТО, помощь Украине, сообщила в понедельник администрация президента Литвы. 

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В четверг гост примет участие в международном симпозиуме «Европейская идея». 

Президент Литвы Гитанас Науседа посещал с рабочим визитом Румынию в мае этого года. 

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