Ландсбергис обсудил с латвийским коллегой безопасность региона, вручил Балтийскую награду

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис встретился в четверг в Риге с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом и обсудил вопросы региональной безопасности, помощи Украине и санкций против России.
«Мы должны консолидировать международную поддержку Украины, против которой Россия развязала неспровоцированную, неоправданную войну, бросая вызов и угрожая всему основанному на правилах мировому порядку. Мы обсудили с Ринкевичсом, что во избежание ядерной катастрофы в Европе необходимо полное изгнание российских оккупационных войск», — сказал после встречи Ландсбергис.
Главы дипломатических ведомств обеих стран также вручили Балтийскую награду этого года латвийской переводчице Даце Мейере, сообщает Министерство иностранных дел.
Как говорится в сообщении, Мейере является признанным переводчиком с литовского языка в Латвии, благодаря ей у латышских читателей есть возможность познакомиться с произведениями современных литовских авторов, таких как Сигитас Парульскис, Ундина Радзявичюте, Томас Диргела или Кристина Сабаляускайте.
В 2021 году награду вручили литовскому ученому, доктору филологических и гуманитарных наук Регине Квашите.
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