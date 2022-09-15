Ландсбергис обсудил с латвийским коллегой безопасность региона, вручил Балтийскую награду

Фото urm.lt

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис встретился в четверг в Риге с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом и обсудил вопросы региональной безопасности, помощи Украине и санкций против России.

Фото urm.lt

«Мы должны консолидировать международную поддержку Украины, против которой Россия развязала неспровоцированную, неоправданную войну, бросая вызов и угрожая всему основанному на правилах мировому порядку. Мы обсудили с Ринкевичсом, что во избежание ядерной катастрофы в Европе необходимо полное изгнание российских оккупационных войск», — сказал после встречи Ландсбергис.