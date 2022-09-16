«Зимний дом» для европейцев

Турция планирует принять вдвое больше отдыхающих из ЕС, чем прошлой зимой. По словам главы немецкого туроператора Bentour Дениза Угура, отдых в отеле по системе «все включено» обойдется в два раза дешевле, чем счета на оплату отопления в Германии. Путешествие на 90 дней, с января по март, выйдет в 2 640 евро на человека.

При этом в Египте тоже ждут европейцев и готовят для пенсионеров и фрилансеров программу «длительное проживание зимой». На приезд жителей ЕС рассчитывает и Греция. Глава греческого Минтуризма Василис Кикилиас заявил, что в его стране «погода лучше, жизнь дешевле».