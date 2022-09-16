Янулявичюс: бизнес и государство могли бы разделить риск фиксации цены на электричество

«Это было бы одним из возможных предложений по быстрому реагированию (…). Но что произойдет после того, как цена упадет через три года, и мы должны будем платить. Мое предложение было бы cнизить эти риски — и компании, и государство должны разделить бремя падения цен пополам. Если цена не упадет и останется такой, то мы выиграем, и мы могли бы разделить цену снижения — половину берут на себя коммерческие предприятия, половину государство, и тогда не нужно никаких субсидий», — сказал Янулявичюс в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Другое предложение промышленников — оборудовать как можно больше производственных источников, находящихся в прямой собственности компаний.

«Мы получили ответ от правительства, что будет выделено порядка 700 млн евро льготных кредитов, а для всех производящих потребителей, на снижение энергетической бедности и самоуправлениям — около 1 млрд евро льготных кредитов через План восстановления и повышения устойчивости экономики Европы RRF (European Economic Recovery and Resilience Plan — BNS)», — сказал президент ЛКЛ.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис недавно заявил, что правительство будет стимулировать предприятия к производству электроэнергии – для этого вскоре будут выделены сотни миллионов евро в виде льготных кредитов. По его словам, льготные кредиты будут предоставлены примерно от 1 млрд евро предназначенных для Литвы кредитных средств План восстановления и повышения устойчивости экономики Европы, и ожидается, что схема кредитования бизнеса будет подготовлена ​​в ближайшие несколько недель.

По словам Янулявичюса, правительство обещает кредитовать установку собственных электростанций без какого-либо дополнительного залога, кроме источника производства, и независимо от финансовых показателей предприятия: средства предприятия должны будут составлять 20%, а 80% — 10-летний кредит под льготные проценты.

Как сказал Янулявичюс, 12 средних литовских предприятий уже остановили или приостановили свою деятельность из-за высоких цен на энергоносители – несколько из них являются деревообработчиками и производителями бумаги, все они являются предприятиями обрабатывающей промышленности.

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